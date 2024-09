VidaFit ¡CONSCIENTE! Cosas que no necesitas para tener una vida más saludable

En nuestra búsqueda por tener mejor salud y bienestar usualmente terminamos evaluando nuestro estado por las cosas que vemos en redes sociales o por estereotipos que se nos han vendido como ejemplos de buena salud y belleza. Lamentablemente esto nos lleva a hacer cosas extremas para lograrlo aún por encima de lo que realmente es nuestra salud.

Por esta razón, a continuación encontrarás una serie de cosas que sí son realmente necesarias en el proceso de cambio de hábitos para tener una vida saludable, así podrás ordenar tus prioridades:

No necesitas un bajo nivel de grasa corporal. Necesitas hormonas balanceadas

Otro estándar de salud distorsionado es considerar que un físico extremadamente definido es saludable. Lo cierto es que para que sea así se requiere de porcentajes de grasa muy bajos, y esto termina afectando tus hormonas. Según el dietista Georgie Fear: “Un porcentaje de grasa inferior al 5% está relacionado con síntomas de salud pobre, incluso entre atletas de élite”.

No necesitas un «trasero gigante». Necesitas buena movilidad

Lo del trasero es solo un ejemplo para que lo apliques a la parte de tu cuerpo por la que te obsesionaste con tener de cierto tamaño o forma. La verdad es que eso no es sinónimo de saludable, así que enfócate mas que en lograr un tamaño o forma de algo, en que tu cuerpo mantenga la movilidad adecuada y por supuesto la postura correcta.

No necesitas un abdomen “six pack”. Necesitas una buena digestión

Enfocarte solo en que se vean los abdominales, pero seguir con problemas digestivos como estreñimiento, hinchazón, pesadez, etc. no tiene sentido. Apunta mejor en buscar reparar tu intestino y, sin dietas extremas ni miles de abdominales, no solo tu abdomen sino todo tu cuerpo se desinflamara y aunque no se vean todos los músculos si tendrás una apariencia más plana y por supuesto, saludable.

