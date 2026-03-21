Venezuela impulsa cambios claves en mando militar con nueva designación de comandantes

El gobierno de Venezuela, bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, anunció este 20 de marzo un nuevo movimiento en las Fuerzas Armadas con la designación de cuatro nuevos comandantes en las Regiones de Defensa Integral (REDI). Estos cambios se suman a una serie de ajustes recientes en altos mandos militares y el gabinete civil.

Estas modificaciones ocurren poco más de dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en un momento de fuertes presiones internacionales y negociaciones entre el chavismo y Washington. La salida del exministro de Defensa Vladimir Padrino López, figura clave del régimen durante más de una década, marcó un punto de inflexión en esta reestructuración.

Delcy Rodríguez informó que César Lugo reemplazará a Dilio Rodríguez en la REDI Capital, Ángel Balestrini asumirá la Central en lugar de Jesús Villamizar, Gustavo Serrano dirigirá Los Llanos tras la salida de Royman Hernández, y Víctor Borjas estará al mando de la Marítima e Insular, sustituyendo a José Rafael Hernández Abchi.

Además, fueron ratificados cuatro comandantes en otras regiones: Erasmo Ramos en la REDI Oriental, Pedro González en la Occidental, Pablo Lizano en Los Andes y Wilfredo Medrano en Guayana. La rapidez de estos cambios, especialmente los nombramientos hechos en enero, refleja una dinámica ágil en la reconfiguración militar.

Rodríguez destacó que estas acciones buscan “reforzar la capacidad operativa de las REDI” y garantizar la defensa estratégica del país, en coordinación con organismos de seguridad. Estos cambios complementan la renovación de los comandos del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia bajo el nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López.

Este proceso de ajustes se interpreta como un intento de consolidar el control interno del chavismo en un contexto complejo, marcado por la influencia externa y la reorganización del poder político-militar en Venezuela.

Información basada en reportes publicados por France 24.

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