Usuarios se quejan por la escasez de gasolina en varios estados

Ciudadanos de diferentes ciudades y lugares de Venezuela han denunciado en las redes sociales la escasez de gasolina y han rechazado las declaraciones de las autoridades petroleras que han asegurado que la distribución del combustible en todo el país ocurre en completa normalidad.

Juan Carlos Díaz, vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de Petróleos de Venezuela, pidió a los ciudadanos no creer lo que calificó de fake news que circulan por las redes sociales que señalan un presunto incremento del precio del combustible y que hay bajas reservas de distribución.

«Petróleos de Venezuela garantiza la distribución normal del combustible para todo el estado Aragua y para todo el país», declaró el funcionario en un video.

«La escasez de combustible es grave»

La periodista y creadora de contenido de viajes Valentina Quintero, quien con frecuencia recorre el país, denunció el fin de semana que la escasez de combustible es grave.

«Acabo de viajar de Timotes a Cojedes. Entre Timotes y Barinitas no había ni una sola estación de servicio abierta, pasamos por pico El Águila, nos desviamos hasta Mucuchíes, bajamos hasta Barinitas y nada. Ni una sola estación de servicio abierta. A partir de allí conseguimos algunas estaciones de servicio abiertas con unas colas inmensas. Así ocurrió en Barinas, Acarigua, Araure y también Cojedes», explicó.

«Logramos llegar hasta Cojedes gracias a los amigos del camino, una persona que nos dio combustible en Timotes y una persona que nos dio combustible en Araure. No sé cómo vamos a hacer para llegar hasta Caracas. Es una denuncia absolutamente responsable porque lo acabamos de padecer», añadió la bloguera.

Además, decenas de ciudadanos se han quejado en las redes sociales por las largas colas en las estaciones de servicio y también por las fallas en los servicios públicos, principalmente la electricidad.

Colas «gigantes» en las estaciones de servicio

«La mayoría de las estaciones, robadas y en poder ahora de los militares, cobran en dólares, en verdes. La divisa es su honor. Ve a una de las escasas bombas con precio regulado para que veas las gigantes colas», reclamó un usuario al vocero chavista Pedro Carvajalino, quien aseguró que las denuncias hechas por la escasez de combustible en el país son noticias falsas.

«En Barquisimeto (estado Lara) se va la luz en la zona comercial cinco horas, adicional a eso, dos horas en la cola de gasolina. Por favor, no se reelija, no es posible que en el Partido Socialista Unido de Venezuela (no haya alguien que) pueda hacerlo mejor. Deje de jugar con su perrito y salga de gira mundial. Resuelva», dijo una persona en un mensaje dirigido a Nicolás Maduro.

Otros manifestaron:

«En Valencia es grave la situación y la electricidad ni se diga».«País petrolero colmado de gerentes sin estudios y puestos ocupados solo por el color político. ¿Hasta cuándo? Pero el 28 de julio, Edmundo para todo el mundo».