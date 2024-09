Un segundo avión vinculado al gobierno de Maduro está bajo vigilancia en Dominicana

Un segundo avión, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, está bajo vigilancia las 24 horas por autoridades de República Dominicana según fuentes consultadas por el medio de comunicación CNN, aunque las mismas no dieron detalles del modelo o marca de la aeronave.

La cadena de noticias informó la mañana del pasado lunes 2 de septiembre que autoridades de Estados Unidos incautaron en República Dominicana un avión usado por el mandatario, modelo Falcon EX con siglas T7esprt con registro en la República de San Marino. La adquisición de la aeronave presuntamente violaba sanciones estadounidenses.

De acuerdo con el medio de información, la aeronave fue enviada a EE. UU. donde se buscará su confiscación, por lo que las autoridades venezolanas tienen la oportunidad de poder hacer el reclamo correspondiente.

“Esto envía un mensaje a la cúpula”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses al citado medio. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.

Luego de conocerse sobre la incautación de la aeronave, la Cancillería de Venezuela rechazó la misma por medio de un comunicado y aseguró que esta “es una práctica criminal e ilegal que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería”.

A juicio de las autoridades venezolanas, con esta confiscación de EE. UU. se demuestra que “ningún Gobierno está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”.

De la misma manera, dijeron que este país usa su poder económico y militar para presionar a otros Estados, en este caso como República Dominicana, “para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.

Posteriormente, el Gobierno dominicano afirmó este lunes 2 de septiembre que la entrega a las autoridades de Estados Unidos del avión oficial de Maduro, que se encontraba en el país desde mayo pasado para mantenimiento, fue autorizada tras dos órdenes de la Justicia de esa nación.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que el Gobierno no intervino en el proceso y que se limitó a cumplir con lo ordenado por los tribunales del país, al tiempo que aseguró que la aeronave no estaba a nombre de Maduro ni del Gobierno venezolano, sino de una empresa particular.

Tal Cual