TWITTERAZO: @elonmusk apoya a MCM y un «futuro mejor» para los venezolanos

El magnate Elon Musk, dueño de la red social X, utilizó su plataforma para expresar su apoyo a María Corina Machado y al pueblo venezolanos para un futuro mejor, sin socialismo.

«It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future», escribió Musk en su cuenta de X. Lo que se traduce como: «Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor».

Y terminó con «Support Maria Corina!».

