TWITTERAZO: @delpinojuan responde a su destitución: «la única asociación delictiva» es la que «desgobierna» al país

El ex rector, Juan Carlos Delpino, se refirió este jueves a su destitución como rector del Consejo Nacional Electoral, tras la aprobación de esta medida por parte de la Asamblea Nacional (AN), durante sesión ordinaria.

Mediante su cuenta de la red social X, expresó «La única asociación delictiva que se puede señalar sin lugar a equívocos es la que desgobierna al país que tiene como actores a quienes no gozaron del favor popular. Ellos saben que no subí a totalización por qué no iba a darse».

Ellos saben que no subí a totalizacion por que no iba a darse. — Juan C Delpino (@delpinojuan) October 17, 2024

«Ellos saben que solo se enseñarían los resultados que se leerían después y también saben qué técnicos internos, me admitieron que el resultado no le favorecería a quien tiene su epicentro en Miraflores», agregó.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves la destitución de Juan Carlos Delpino como rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió al Ministerio Público (MP) abrir una investigación por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y corrupción.

Durante la sesión ordinaria de este 17 de octubre, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el plan de la oposición era que el ahora exrector se presentara en Venevisión el 28 de julio para hablar del proceso electoral y cantar «fraude».

Aseveró que a Delpino también se le solicitó que «por todos los medios buscara desde adentro del Poder Electoral, en su condición de rector, afectar la emisión del primer boletín, lo que pasa es que (…) el miedo es libre y se chorreó».

SuNoticiero