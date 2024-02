TWITTERAZO: @carlaangola sobre Rocío San Miguel: «La presión FUNCIONA. No nos detengamos»

La periodista venezolana, Carla Angola, reaccionó este lunes a la noticia de la visita de la hija de Rocío San Miguel a la activista detenida. Angola celebró que San Miguel se encuentra «fortalecida y confiada en su inocencia».

Asimismo resaltó que es la «primera vez que alguien de su confianza puede constatar la situación de Rocío».

«La presión FUNCIONA. No nos detengamos.

Habrá sido un gran alivio para ella saber que no la hemos olvidado», escribió la periodista en su cuenta de X, quien; sin embargo, indicó que Sn Miguel todvía no ha podido ver a sus abogados.

— Carla Angola TV (@carlaangola) February 19, 2024

