Tercer apagón en un mes deja a Cuba sin electricidad nuevamente

Cuba atraviesa nuevamente un apagón tras el colapso de su sistema eléctrico nacional, marcando el tercer corte generalizado en lo que va del mes. Esta situación afecta a millones de habitantes y resalta los problemas profundos que enfrenta el país con su infraestructura energética deteriorada.

Las autoridades comunistas luchan por mantener el suministro eléctrico en medio de limitaciones técnicas y la falta de recursos, agravadas por las sanciones económicas y restricciones a las importaciones. La repetida falla de la red eléctrica implica graves impactos en la vida diaria, la producción y los servicios básicos de la isla.

El apagón se suma a una serie de desafíos para la población cubana, que ya enfrenta dificultades en otros sectores esenciales. La crisis energética evidencia la urgencia de soluciones estructurales para evitar nuevas interrupciones y mejorar la calidad de vida en el país.

Información basada en reportes publicados por AP News. Fuente original