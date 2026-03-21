Tensión y cooperación: la compleja relación actual entre México y EE.UU.

La relación entre México y Estados Unidos enfrenta una dinámica contradictoria: mientras colaboran en temas de seguridad y migración, sus líderes protagonizan disputas públicas que reflejan tensiones profundas. Esta situación tiene impacto directo en la estabilidad bilateral y en la gestión de problemas comunes.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, describió esta relación como un «matrimonio sin divorcio», señalando que aunque hay desacuerdos, la conexión entre ambas naciones es inevitable y necesaria. Johnson destacó avances en áreas como el combate al narcotráfico y el control migratorio durante la gestión conjunta de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, recientes intercambios entre los presidentes evidencian la creciente fricción. Donald Trump criticó públicamente la negativa de México a aceptar ayuda militar de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles, recordando un mensaje de Sheinbaum en el que ella afirmó con firmeza: «Así es, dijimos que no. Orgullosamente, no». La mandataria reiteró que «la soberanía no se negocia», mientras Trump insistió en que México debería aceptar el apoyo.

Expertos señalan que estas tensiones son reflejo de un distanciamiento diplomático acumulado desde administraciones anteriores, que ha reducido la capacidad de diálogo efectivo entre ambos países. La doctora Arlene Ramírez Uresti, de la Universidad Iberoamericana, explica que el discurso de soberanía fortalecido por el gobierno mexicano responde a una estrategia electoral interna, aunque en la práctica la cooperación continúa, aunque con retos.

Este contexto marca un momento clave para México y Estados Unidos, donde la cooperación en seguridad debe coexistir con diferencias políticas que podrían afectar el futuro de su relación bilateral.

Información basada en reportes publicados por France 24. Fuente original