Subastan trozo de madera de la escena final de Titanic en más de $718 mil

El icónico trozo de madera al que Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) se agarran en la escena final de la película Titanic se vendió en una subasta por 718.750 dólares, superando a otros objetos a la venta como el látigo de Indiana Jones en The Temple of Doom (El templo Maldito).

En la subasta organizada por Heritage Auctions en Dallas (Texas) del 20 al 24 de marzo, se vendieron objetos emblemáticos como el hacha de Jack Nicholson en The Shining (El resplandor), pero el ítem que recaudó más dinero fue la estructura de madera que aparece en el galardonado filme de James Cameron.

Desde el estreno de Titanic en 1997, dicho trozo de madera generó controversia, puesto que los espectadores abrieron el debate sobre si Jack y Rose habrían cabido los dos en el panel, ya que él acaba muriendo congelado al no mantenerse sobre la plataforma.

Según recoge The Hollywood Reporter este lunes, también el vestido de gasa que Winslet lució durante la escena final de la película se vendió en la subasta, en este caso por 125.000 dólares.

Medios locales especificaron que alrededor de 70 objetos de atrezo y de vestuario se podían adquirir en la subasta y que la puja inicial por el trozo de madera de balsa era de 40.000 dólares.

Otros objetos vendidos en esta puja fueron el látigo que llevaba el actor Harrison Ford en una de las películas en las que dio vida a Indiana Jones por 525.000 dólares o la copa del Santo Grial utilizada por el mismo personaje en Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones y la última cruzada) por 87.500 dólares.

Historia del cine

Había más de 1.600 objetos de la historia del cine propiedad de la cadena de restaurantes Planet Hollywood disponibles en esta subasta, desde bocetos de diseños y espadas de atrezo hasta la chaqueta de cuero del intérprete Arnold Schwarzenegger en Terminator 2: Judgment Day (Terminator 2: el juicio final).

También especificaron que, gran parte de ellos, pertenecían a éxitos cinematográficos de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

EFE