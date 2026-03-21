Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en medio de tensión Cuba-EE.UU.

En un acto oficial en La Habana, el reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió un fusil AKM de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel. Esta entrega ocurre en medio de un aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, especialmente tras recientes declaraciones del expresidente Donald Trump que han agravado el clima político.

El gesto responde a una petición pública que Rodríguez hizo apenas dos días antes, cuando expresó: “Exijo mi AKM, si se lanzan”, refiriéndose a una posible agresión estadounidense contra la isla. Esta declaración marcó un punto más firme en la postura del artista, conocido por su compromiso con la revolución cubana y su obra de referencia en la cultura latinoamericana.

Silvio Rodríguez, de 79 años, ha sido una figura clave en la música y política de Cuba desde los años 60, cuando surgió como parte de la “nueva trova”. A lo largo de su carrera ha combinado poesía con mensajes políticos y ha mantenido una relación cercana con las autoridades del país, aunque también ha señalado críticas puntuales sobre la realidad social cubana.

Para el gobierno cubano, la entrega del fusil simboliza el reconocimiento a un reclamo “noble y revolucionario”. Además, el evento se enmarca en una campaña estatal que promueve la preparación militar de la población civil bajo la doctrina de la “Guerra de todo el pueblo”.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba, incluyendo un bloqueo petrolero que ha profundizado la crisis económica en la isla. Esta situación ha generado un ambiente de confrontación política y militar creciente entre ambos países.

Información basada en reportes publicados por France 24.