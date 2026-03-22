Segundo apagón nacional en Cuba en menos de una semana agrava crisis eléctrica

Este sábado 21 de marzo, Cuba enfrentó un nuevo apagón nacional tras una desconexión completa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el segundo en menos de una semana y el séptimo desde mediados de 2024. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó a través de sus redes sociales que ya se implementaban protocolos para la recuperación del servicio.

Hasta ahora, no se han dado explicaciones oficiales sobre las causas específicas del corte eléctrico, a diferencia de apagones anteriores. Esta situación ocurre en medio de una crisis energética profunda que afecta al país desde mediados de 2024, causada por problemas estructurales y agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en los últimos meses.

En las últimas dos semanas, Cuba ha sufrido dos apagones nacionales y un corte masivo que afectó a dos tercios de la isla. La crisis se refleja en cortes prolongados: en La Habana las interrupciones llegan a 15 horas diarias, y en algunas regiones incluso se han registrado hasta dos días sin electricidad.

El proceso de restablecimiento es lento y complejo. Se inicia con el uso de fuentes de energía como la solar, hidroeléctrica y motores de arranque fácil para alimentar áreas pequeñas, que luego se interconectan. El objetivo es llevar energía a las centrales termoeléctricas, que generan el 40% de la electricidad nacional, para que puedan arrancar y producir en mayor escala.

Un factor crítico que diferencia este apagón de los anteriores es la escasez de diésel y fueloil para los motores de generación, producto del bloqueo estadounidense. Esta limitación dificulta la puesta en marcha rápida de las centrales termoeléctricas. Lázaro Guerra, director general de Electricidad del Minem, señaló que esta situación representa un desafío para el sistema eléctrico cubano.

Este apagón se produce mientras La Habana acoge a cientos de políticos y activistas de América Latina y Europa que protestan contra el bloqueo petrolero y muestran solidaridad con Cuba.

Antes del apagón, se esperaba que el 60% del país experimentara cortes prolongados durante el día, pues diez de las 16 unidades termoeléctricas estaban fuera de servicio por fallas o mantenimiento. Estas averías no están relacionadas con el bloqueo, ya que esas plantas usan principalmente petróleo nacional, sino con el deterioro de la infraestructura.

La crisis eléctrica en Cuba sigue evolucionando y el restablecimiento del servicio podría tardar varios días.

Información basada en reportes publicados por France 24. Fuente original.