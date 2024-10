Saab sobre «Ya Casi Venezuela»: Tenemos listas grandes de quienes han donado

El fiscal General, Tarek William Saab, advirtió que quienes donaron para la campaña «Ya casi Venezuela», están al margen de la ley y tendrán consecuencias por dicha acción.

«Usted ya está al margen de la ley si donó, usted está legitimando capitales y nosotros ya tenemos listas muy grandes de personas que han hecho esto al margen de la ley, que luego no digan que me quisieron hacer algo malo, yo no hice nada», destacó.

En una entrevista transmitida por Globovisión, Saab reiteró que si donó «usted sí hizo algo, sabe por qué, porque usted está donando dinero para que un ejército de mercenarios, que Prince tiene una obsesión con Venezuela desde 2019, él quiso prestar un ejército de mercenarios de él a Juan Guaidó».

Uno de los países más seguros del mundo es Venezuela, porque se ha logrado hacer justicia, pero ahora quieren retroceder», denunció.

Con información de Globovisión