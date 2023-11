Rosales inaugura Expozulia, el evento «que reimpulsa el comercio zuliano»

Manuel Rosales, gobernador del Zulia, inauguró la tarde de este jueves la Expozulia 2023 en el Hotel Tibisay, en Maracaibo, asegurando que el evento que reunirá a más de 240 expositores desde hoy hasta el 19 de noviembre significa “el reimpulso del comercio en el Zulia”.

“Dejo inaugurada esta Expozulia que había guardado silencio, que había apagado las luces, que había cerrado las puertas, y desde el año pasado logramos resucitarla y ponerla en la palestra”, aseveró durante sus palabras de apertura.

El gobernador insistió en que el evento es una tradición de los zulianos, y que se suma a una cadena de eventos que se están originando en la región”, haciendo alusión a la bajada de la Chinita, el encendido de Bella Vista, el Festival de la Orquídea y al amanecer de Feria.

Remarcó que este evento “siempre marcó el tejido especial de la exposición de nuestra fuerza comercial, industrial y agropecuaria”, asegurando que esta segunda Expozulia realizada en el Hotel Tibisay será “un éxito rotundo”, tanto para las familias que lo visiten, como para los expositores que ofrecerán sus productos y servicios por 10 días continuos.

“A mi me dijo un amigo caraqueño que el Zulia estaba ahorita de moda, y le dije ‘va a seguir de moda’, porque no es un dicho, no es una frase, es una sentencia del pueblo zuliano que vamos a volver a ser la potencia económica de Venezuela”, enfatizó Rosales durante su discurso.

El gobernador cortó el lazo inaugural en compañía de Rafael Gudiño, organizador del evento comercial, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, Gustavo Fernández, alcalde de San Francisco e Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez).

Posteriormente, hizo una visita por todos los estands de los más de 240 expositores, incluyendo el del Diario La Verdad, ofreciendo una breve pero amena entrevista por la premura de continuar su recorrido por el resto de las exhibiciones en el Hotel Tibisay.

Expozulia abrirá sus puertas hasta el 19 de noviembre, de 10.00 de la mañana a 10.00 de la noche, con entrada libre para toda la familia zuliana, y contando con estacionamiento gratuito, tanto en el hotel, como en el centro comercial Lago Mall.

Nota de Prensa