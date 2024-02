Reservas de oro de Venezuela llevan 10 años a la baja

Las reservas de oro de Venezuela siguen siendo una de las más fuertes en el continente americano, a pesar del debilitamiento que ha tenido en más de una década.

Según publicó Bloomberg Línea, cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) precisaron que las reservas de oro de la nación caribeña cayeron hasta 61 toneladas en el año 2023, lo que significa una reducción del 11,5%.

No obstante, el valor de las reservas de oro venezolanas llegó a US$ 3.800 millones, teniendo una disminución de US$ 71 millones.

El Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) apuntó que las reservas de oro de Venezuela se ubican en 161,22 toneladas métricas en el año 2023, siendo una de «las más fuertes» en el continente americano después de Estados Unidos.

Álvaro Humberto Ojeda, analista y vicepresidente Ejecutivo del banco de inversión Values AAA, dijo al medio internacional que en el caso de Venezuela, la situación política y económica complicada «ha generado desconfianza en su capacidad para utilizar estas reservas de manera efectiva».

Cabe acotar que Venezuela mantenía su oro resguardado en entidades financieras de naciones como el Reino Unido, EEUU, Suiza, Canadá y Francia.

La nación caribeña utilizó su oro como parte de garantía en préstamos internacionales y tras no poder cumplir con algunos de los compromisos financieros, este activo se quedó en algunas instituciones bancarias internacionales.

Tal es el caso del Deustche Bank, que en el año 2016 se quedó con 20 toneladas de oro venezolano al no recibir el pago de un préstamo que hizo al país por USS$ 750 millones.

Bloomberg Línea

SuNoticiero