RBD alcanza récord de taquilla con su Soy Rebelde Tour

El esperado regreso de RBD a los escenarios ha causado sensación en Estados Unidos, Colombia, México y Brasil, los países que formaron parte de su reciente gira. La demanda de boletos fue tan abrumadora que se agotaron en cuestión de horas, y hasta el día de hoy, los recintos han estado abarrotados de fanáticos emocionados.

Soy Rebelde Tour, el nombre de la gira, ha superado las expectativas, batiendo récords de taquilla establecidos anteriormente por otras grandes agrupaciones, como One Direction, al menos en el país vecino.

De acuerdo con datos de Touring Data, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian lograron recaudar más de 130 millones de dólares en los 30 conciertos que ofrecieron, convirtiendo su tour en el más exitoso en términos de taquilla en el país.

Previo a este logro, el récord pertenecía a la extinta banda británica One Direction, que en el período de agosto a octubre de 2014, realizó 29 presentaciones en territorio estadounidense con el Where We Are Tour.

El inicio de Soy Rebelde Tour tuvo lugar el 25 de agosto en El Paso, Texas, frente a una audiencia de más de 34.000 personas, y continuó su recorrido por ciudades como Las Vegas, Phoenix, Denver, Chicago, Orlando, Los Ángeles, entre otras.

Después de conquistar Colombia y Brasil, la banda se encuentra al borde de regresar a su país de origen, México, donde cerrarán esta exitosa gira.

Por El Tiempo