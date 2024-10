Ralentización de intervención cambiaria amplía brecha entre dólar oficial y paralelo

Durante los últimos meses un nuevo problema se ha sumado a la vida de los venezolanos, puntualmente, casi 10 bolívares de diferencia entre el dólar ofertado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el dólar “paralelo”, cuyo valor es estipulado por un promedio entre las casas de cambio internacionales.

Hasta el momento, diferentes especialistas y economistas han analizado la situación y coinciden en que la causa de esta disparidad es el rezago en las intervenciones del Estado venezolano, a través del BCV, para ofertar divisas en el mercado y así retener la subida del dólar. Una política no orgánica que viene desarrollando desde hace más de 3 años.

El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, Luis Oliveros, explicó que la causa de que el dólar negro se haya disparado es la incapacidad del BCV para satisfacer la demanda de dólares. En este sentido, manifestó que durante el mes de julio, cuando se desarrolló el proceso electoral, la intervención del BCV fue de mil millones de dólares, mientras que en los meses siguientes esta oferta se redujo en 50%.

“Después de las elecciones, ese mes de julio, la intervención cambiaria totalizó más de mil millones de dólares. En agosto y septiembre se dieron disminuciones importantes en las asignaciones. El Banco Central no dijo nada al respecto, no publicó nada al respecto y no dio razones al respecto. Empezó a haber un nerviosismo importante en el mercado, la economía se había acostumbrado a unas intervenciones más grandes y esto generó que la demanda de divisas superara la oferta de divisas vía BCV”, explicó Oliveros.

Desde el mes de enero, en promedio, se hizo una intervención cambiaria de casi 500 millones de dólares por mes. Para junio y julio hubo un aumento importante por el proceso electoral y la cifra se duplicó, al intentar normalizar la intervención durante agosto, la intervención bajó, pero la demanda continuó creciendo.

Tensión poselectoral y desconfianza influyó en repunte del precio del dólar

Para Luis Oliveros, la situación de tensión poselectoral, así como el comportamiento del venezolano han influido, puesto que después de las elecciones se incrementó la desconfianza en el bolívar dada la inestabilidad nacional.

El portal Banca y Negocios informó el pasado 14 de octubre, que la semana esta semana que culmina el BCV hizo su intervención más elevada desde el pasado 22 de julio, con una venta de 180 millones de dólares a los bancos. Según analistas económicos, la movida busca estabilizar el mercado.

Con esta colocación se completaría una inyección de 260 millones de dólares en lo que va de octubre. En comparación con la semana anterior, la cotización de intervención aumentó 4,88%.

“Luego del 28 de julio hubo una especie de incremento en lo que tiene que ver con el tema de riesgo y la percepción de riesgo, sobre todo el tema del pesimismo en la economía. La gente empezó a percibir que las cosas iban a cambiar para mal, podían venir sanciones… Hubo mayor demanda de divisas. Se pensó que la producción petrolera sería insostenible y eso ayudó a que hubiera una demanda por dólares importante, eso hace que el paralelo aumente. La demanda de divisas no era satisfecha por las intervenciones cambiarias y la demanda se fue al mercado paralelo. Las intervenciones bajaron a la mitad del monto por el que se hacían en julio. El BCV no tiene las suficientes divisas para hacer frente a la demanda que hubo. En julio se intervino con mil millones. En agosto y septiembre fueron como cuatrocientos millones aproximadamente”, reiteró el especialista.

con información de Correo del Caroní