Rafael Romo le lanzó dardos a los periodistas mexicanos

El portero venezolano Rafael Romo celebró la victoria de la Vinotinto contra México este miércoles en la Copa América como una recompensa por el esfuerzo de todo su equipo.

«Venimos aquí a hacer el trabajo, a lucharlo, a dar lo mejor de nosotros», declaró a TUDN uno de los héroes del partido, que le detuvo un penal a Orbelín Pineda en el minuto 87.

«Sabíamos que iba a ser difícil. México es una gran selección, que juega muy bien», añadió el portero, que lanzó un dardo a los periodistas mexicanos que habían subestimado a Venezuela.

El otro protagonista de la noche para la Vinotinto, el goleador Salomón Rondón, se mostró optimista con el futuro de su equipo en esta competición tras la clasificación para los cuartos de final.

«Hay un dicho que dice el pasado pisado. Lo que hayamos hecho como selección queda atrás. Hoy disfrutamos de otro presente (…) Tenemos que seguir en esta línea», dijo.

«Supimos contrarrestar las virtudes de México. Cuando hicimos el gol nos metimos bastante atrás, teníamos un bloque cerrado y México no tenía por donde entrar», añadió.

¿Qué dice Fernando Batista de Rafael Romo?

El seleccionador de Venezuela, el argentino Fernando Batista, alabó este miércoles al portero Rafael Romo, héroe de la clasificación de la Vinotinto a cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos 2024.

«Públicamente lo felicito porque está en una gran nivel», dijo el ‘Bocha’ en rueda de prensa al término del partido en que vencieron 1-0 a México en Inglewood, Los Ángeles, por la segunda jornada del Grupo B.

«Si Rafa va a ser figura en los partidos que vienen vienen y vamos a ganar, ¡que sea la figura!», agregó.

El portero de la Universidad Católica de Ecuador, de buena actuación también en el debut victorioso ante Ecuador (2-1) el sábado, fue vital para que Venezuela clasificara a cuartos por primera vez desde la Copa América de Brasil-2019.

Además de protagonizar sendas atajadas a lo largo del juego disputado en el SoFi Stadium, atajó un penal al volante mexicano Orbelín Pineda en el minuto 87.

«La clave es como entrena, como trabaja, ha tenido momentos en la selección buenos, ha tenido momentos en que ha tenido que esperar. Hoy es el titular, la verdad que lo está haciendo muy bien», aseguró.

Con el boleto a la segunda ronda en el bolsillo, la Vinotinto buscará garantizar la primera posición cuando choque con la eliminada Jamaica el domingo en el cierre del Grupo B.

«Nosotros tenemos que jugar cada partido como una final, hoy tuvimos la suerte de ganar, pero no podemos relajarnos. Iremos a jugar contra Jamaica como si fuera una final», afirmó Batista, descartando que vaya a usar una nómina alterna contra los Reggae Boyz.

El seleccionador afirmó además que se sentía contento de darle «una alegría al pueblo venezolano» y destacó la garra de sus dirigidos.

«El orden, no bajar los brazos, la actitud, el sacrificio que tienen los muchachos cuando, por ahí, no teníamos la pelota. Nunca renunciamos a correr, al compañerismo, y eso es este grupo. La idea es jugar, pero cuando no se puede, transpirar hasta la última gota para que al rival se le haga difícil», anotó.

AFP