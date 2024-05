Rafael Ramírez a Néstor Reverol: “Resuelvan el problema eléctrico”

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, reiteró que su gestión tiene controlado el tema de la recolección de basura y la limpieza de cañadas, como lo certifican 7 de cada 10 marabinos.

“Tenemos tres años consecutivos tomando todas las previsiones en estos temas”, razón por la que recomendó a la dirigencia que representa al Gobierno nacional a dedicarse a las otras exigencias que a diario hacen los marabinos y que solo ellos pueden resolver, como la crisis eléctrica, que además han sido compromisos asumidos por quien fuese ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, hoy presidente de Corpozulia.

“El favor que le piden todos y cada uno de los marabinos a los concejales del Psuv, porque es lo que me dicen en las calles, es que arreglen la electricidad, que no haya bajones, que no se vaya la luz, eso es lo quiere la gente”, recalcó el burgomaestre ante la interrogante de que un grupo de concejales del partido oficialista se movilizaría a exigir la limpieza de cañadas.

Ramírez puntualizó que si el partido de Gobierno quiere ayudar a los marabinos debe resolver la crisis eléctrica, porque la exigencia de las comunidades es de no seguir atravesando largos racionamientos y fluctuaciones constantes.

“¿Quieren protestar los concejales de la patria? Protesten por el tema eléctrico. Esa es la materia en la que nosotros queremos que ellos se aboquen. Déjennos las cañadas a nosotros, el aseo a nosotros, que ya la gente sabe quién está limpiando la ciudad desde que iniciamos la gestión”, recalcó el mandatario municipal.

Envió un mensaje al presidente de Corpozulia y exministro de Energía Eléctrica: “Agarre los recursos y métalos en la termoeléctrica. Estoy seguro de que Maracaibo y el Zulia se lo agradecerán”.

Maracaibo necesita 2.500 testigos para el 28 de julio

El también miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia reiteró que el 28 de julio surge una “oportunidad que cuenta con la mayoría popular. La gente está acompañando la opción de cambio”.

Recordó que el compromiso del partido que representa es el de garantizar que los centros de votación de Maracaibo cuenten con los testigos necesarios para cuidar el voto.

“Nuestra ciudad necesita dos mil 500 testigos que es a los que tenemos que ir formando. Son 411 centros electorales que tiene Maracaibo. Nuestra responsabilidad es que las mesas estén debidamente cuidadas”, detalló.

