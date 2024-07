A seis días para elección presidencial en Venezuela, hubo cruce de declaraciones. Jorge Rodríguez respondió a la opinión del mandatario brasileño Lula da Silva con respecto a los comicios y la posición de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa, el jefe del comando de campaña oficialista fue consultado por un periodista sobre las declaraciones de Lula. Rodríguez respondió asegurando no haber leído lo expresado por el presidente brasileño. Sin embargo, reiteró que reconocerán el resultado electoral.

“No la he leído, pero mira, ¿cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela”, afirmó.

Rodríguez añadió que para todo aquel que tenga esa opinión, la respuesta es la misma: un triunfo de Nicolás Maduro. Incluso el también presidente de la Asamblea Nacional adelantó la forma de celebración tras los resultados del 28 de julio.

“Le responderíamos a quien tenga esa opinión que sí, Maduro va a respetar los resultados, Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo”, expresó.

¿Qué dijo Lula da Silva sobre Nicolás Maduro y las elecciones presidenciales en Venezuela?

Más temprano, Lula da Silva dio una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. En sus declaraciones manifestó preocupación por las últimas afirmaciones de su homólogo venezolano en las que habla sobre “un baño de sangre” si la oposición gana las elecciones.