Productor de «Canserbero» tilda de «falsas» las acusaciones en su contra

Leandro Áñez, quien fue productor del rapero Tirone González, mejor conocido como “Canserbero”, tildó de “falsas” las acusaciones del Ministerio Público (MP) sobre el presunto robo de regalías de los álbumes en solitario del artista, atribuyéndose la autoría de temas.

“Todo esto es falso y absurdo. No he cometido ninguno de los hechos que me imputan. Quiero dejar claro que son mentiras con las que se viene ensuciando mi nombre. Es absurdo pensar que alguien pueda robar las letras únicas de Tirone González a.k.a. Canserbero”, declaró.

La Fiscalía venezolana realiza el trámite para solicitar el alerta roja internacional ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para Áñez por violar la ley de propiedad intelectual emitiendo afirmaciones falsas.

Sobre esto, el productor musical explicó que desde el 2020 un grupo de personas, a las que calificó de “malas influencias” le hicieron creer a José González, padre de “Canserbero” y único heredero de sus derechos de autor, que él le robaba las regalías y que usurpaba derechos de autor, lo que generó “un conflicto absurdo” entre ambos.

No obstante, aseveró que, tras investigaciones en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi), “quedó demostrado mi condición de coautor de más de 50 tracks que Tirone González a.k.a Canserbero y yo grabamos entre 2009 y 2014”.

Leandro Áñez aseguró que este caso fue resuelto en un juicio iniciado en 2021 ante la Southern District Court en Miami, Estados Unidos. Añadió que el juicio terminó en julio del año pasado con un “acuerdo amigable” que firmó con el padre del difunto rapero.

El acusado expuso que tras el juicio quedó claro que nunca robó regalías y que pagó mensualmente, sin que hubiese quejas de José González desde 2016, cuando comenzó la monetización digital.Áñez señaló que en el juicio se le quería desconocer los derechos fonográficos que él hizo como productor sonográfico del doble álbum Vida y Muerte, pero sostiene que “quedó claro que las autorías que declaré al Sapi en el registro de producción fonográfica son idénticas a las que se leen en la portada interna de los miles de ejemplares formato CD editados en 2012”

.El investigado por el MP prometió publicar en los próximos días una declaración formal con las “pruebas de que soy inocente y he sido difamado”.

Por tal Cual