Patroleo y conformación de terreno de la Alcaldía llega a Las Mercedes en la parroquia San Isidro

Una nueva solución en materia de vialidad tendrán los vecinos del sector Las Mercedes, de la parroquia San Isidro, debido a los trabajos de patroleo y conformación de terreno que está realizando la Alcaldía de Maracaibo a través de la Dirección de Ingeniería Municipal, la mañana de este jueves 8 de agosto del 2024.

El alcalde, Rafael Ramírez Colina, inspeccionó los trabajos que han avanzado en un 50% y que beneficiarán a todos los transeúntes que usen este paso que une el oeste de Maracaibo con la parroquia La Concepción, del Municipio Jesús Enrique Lossada.

Dave Villalobos, director general de Infraestructura y Urbanismos (DGIU), detalló que con estos trabajos ayudarán a qué los vecinos de la comunidad no se les anegue el frente de sus hogares. “Ya conformamos 1 kilómetro de vialidad para evitar que los vehículos que diariamente pasan por esta vía se deterioren o tengan más problemas”.

Por su parte, Carlos Guanipa, director de Ingeniería Municipal (DIM), detalló que además de los trabajos de rehabilitación de la vía instalarán un tubo de 30 pulgadas para así desahogar la zona debido a una laguna que viene desde Villa San Isidro y desemboca en la zona para beneficiar a más de 20 mil personas que habitan en esta parroquia. “Nosotros recuperaremos el paso vehicular primero reparando este bote de agua que daña las sub bases y arrancaremos el patroleo con material de préstamo para así poder restituir todo el paso. Los más beneficiados son los vehículos de carga pesada”.

Yoraima Borges, ama de casa de 56 años, destacó que por más de 15 años esta vía principal de la parroquia San Isidro que conecta con La Concepción nunca la habían reparado y siempre vivían con el mismo jagüey al frente de locales y casas imposibilitando el libre paso peatonal. “Por fin ya no nos mojaremos más los pies al pasar. Este es el primer Alcalde que da la cara a este problema, que no sólo me va a beneficiar a mí, sino también a toda la comunidad y a los choferes de tráfico porque pasarán con mayor seguridad sin esquivar huecos y charcos muy hondos que se hacen en la vía”.

Nota de Prensa

SuNoticiero