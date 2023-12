Orquesta Carlos Cruz-Diez conmovió al público de Got Talent España

Esta semana, la Orquesta Carlos Cruz-Diez, dirigida por Manuel Jurado, cerró con broche de oro su participación en el programa Got Talent España al interpretar música tradicional venezolana.

La orquesta formada por migrantes comenzó su presentación con «Sabana», de Simón Díaz, y siguió con «Alma Llanera», de Pedro Elías Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado. Esta última fue la más aplaudida por el público.

El jurado del programa también celebró la presentación de la orquesta y destacó que los músicos se enfocaron en sorprender al público con un show conmovedor.

Manuel Jurado contó entre lágrimas el enorme esfuerzo que hicieron él y los músicos para llegar al programa. Destacó que su intención era abrir caminos para otros migrantes.

«Como imigrantes, nosotros vamos en búsqueda de otras oportunidades, pero nunca olvidamos nuestras raíces. Nosotros queremos dedicarle esta actuación a todas esas personas que no pudieron venir esta noche porque no los dejaron en su trabajo, y se lo queremos dedicar no solamente a los músicos, a todos los inmigrantes que están trabajando en otras cosas (…) simplemente somos un canal que abrimos para todas estas personas», dijo.

Durante el programa, Carlos Baute subió al escenario para agradecer y felicitar a los músicos por su destaca presentación. También les dedicó un bonito mensaje.

«Gracias, Manuel. Gracias a cada uno de los que están aquí. Tengo que decir que ustedes son ejemplo de que los sueños se cumplen, y yo como emigrante sé lo complicado que es salir de tu país, los retos. Ustedes lo han hecho realidad, cada día, desde que salió esta orquesta que es maravillosa», comentó.

El intérprete de «Colgando en tus manos» también expresó su deseo de trabajar junto con la orquesta. «Me encantaría en algún momento tocar con ustedes. Sería para mí un honor. Para mí sería un sueño», aseguró.

Aunque la Orquesta Carlos Cruz-Diez no ganó el programa de talentos, le expresó su agradecimiento al público, el jurado y sus seguidores por el apoyo durante la novena temporada de Got Talent España.

«Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes, quienes nos siguen y brindan todo su apoyo incondicional a este maravilloso proyecto. ¡Gracias a cada músico de la orquesta Carlos Cruz-Diez por hacer posible, a través del esfuerzo de cada uno, el logro de llevarnos a la semifinal de Got Talent y sobre todo por hacernos avanzar a la gran final!», indicó la orquesta en una publicación en redes sociales.

Con información de El Nacional