¡ORGULLO NACIONAL! Anyelin Venegas triunfó en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas

La atleta trujillana Anyelin Venegas, de 25 años de edad, se colgó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en la categoría de los -59 kg este lunes.

Nacida en Trujillo, la pesista logró levantar 100 kilos en el arranque y 126 kilos en el envión. Con un total de 226 kg, Venegas logró la mejor marca de su carrera en el Campeonato Panamericano. El torneo se celebra en Caracas, Venezuela.

«Me siento orgullosa de mi proceso. Gracias a mi entrenador Julio Avedaño, principalmente porque gracias a él estoy acá. También a mi familia que hoy se encuentra acá apoyándome y a todos esos venezolanos que se encuentran apoyándome por distintas redes sociales. Gracias», dijo la atleta tras el logro.

En el audiovisual, publicado en redes sociales, Venegas explicó que todavía le queda otra competencia clasificatoria, la Copa Mundial de Tailandia 2024. El evento se llevará a cabo del 31 de marzo al 11 de abril en la ciudad de Phuket.

«Allí iremos a ratificar nuestra marca o aumentar nuestras marcas para nuestra clasificación. Realmente nuestra expectativa era superar nuestra marca ya establecida 226. Es una marca muy buena. Aspirábamos un 228 o un 230 pero con 226 me quedo tranquila, no me conformo, pero me quedo tranquila», aseguró.

La pesista continuará buscando su cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024.