Nuevo vuelco en caso Canserbero: autora confesa ahora dice ser inocente

Un nuevo vuelco tuvo el caso de la muerte de Tirone González, más conocido como Canserbero, ya que Natalia Améstica, exmánager y asesina confesa del cantante venezolano, ahora cambió su versión y negó haber dmatado al rapero.

El pasado 26 de diciembre, a través de un video publicado por la Fiscalía de Venezuela, la mujer contó detalladamente cómo le quitó la vida al joven artista.

Sin embargo, casi un mes después de esa confesión, Améstica le envió una carta a sus abogados chilenos, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, relatando una versión completamente distinta a la inicial y mediante la cual asegura que Canserbero se suicidó.

«Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien», sostuvo.

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, la mujer comentó que colocó una película para que el rapero lograra calmarse y posteriormente se fue a dormir junto a su pareja, Carlos Molnar, a quien previamente también confesó haber matado.

«No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento, al despertar así en mi mente, solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño, teléfono en mano, y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse», escribió.

De acuerdo con la versión de la exmánager, luego de salir de su habitación, encontró a su pareja en el piso y observó que Canserbero había saltado desde el balcón.

«En ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido», concluyó.