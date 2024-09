Navegantes del Magallanes se prepara para zarpar en la LVBP

Los Navegantes del Magallanes, equipo en el que jugarán 32 beisbolistas, ya se están preparando para el inicio de la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Este lunes, el conjunto comenzó con los entrenamientos antes del inicio de la zafra el 12 de octubre.

El entrenamiento inició con unas palabras de bienvenida de Héctor Arias, presidente de la Junta Administradora de los Navegantes del Magallanes. El presidente aseguró que cada año intentan tener el mejor equipo para aumentar las probabilidades de pelear por el campeonato.

Este año, el equipo contará con Eduardo Pérez como mánager, quien será el encargado de llevarlos a la clasificación después de una temporada en la que estuvieron lejos de lograrlo. Junto a Pérez estará el coach de banca, Ramón Hernández. En el equipo también estará Robinson Chirinos, contratado como asistente de la gerencia y asesor de la comisión deportiva.

Calendario de la LVBP 2024-2025

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció el calendario oficial para la temporada 2024-25. Comenzará el sábado 12 de octubre, día en el que disputarán cuatro partidos: Águilas del Zulia vs Leones del Caracas (Estadio Monumental), Caribes de Anzoátegui vs Tigres de Aragua (Estadio José Pérez Colmenares), Navegantes del Magallanes vs Tiburones de la Guaira (Estadio Universitario) y Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara (Estadio Antonio Herrena Gutiérrez).

Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes disputarán un total de 12 encuentros en los estadios José Bernardo Pérez (Valencia) y el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada (Caracas).

Con información de El Nacional