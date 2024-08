Nacho felicita a Chyno por su proceso de recuperación y lo defiende de críticas

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, valoró todo el esfuerzo que hace su amigo Jesús “Chyno” Miranda durante su proceso de recuperación después de atravesar momentos difíciles por temas de salud.

Mendoza ofreció una entrevista al segmento 3 décadas de impacto y compartió un extracto en su cuenta de Instagram. En ella, resaltó las capacidades artísticas de Chyno.

“Sus capacidades artísticas, sus habilidades y talento están íntegras y eso yo creo que es lo primero que él recuperó”, expresó. Aún así, cree que todavía no está completamente sano, pero va por el camino correcto. “Todavía no está al 100 % de poder sentarse y tener una conversación contigo donde no lo ataque un poquito la ansiedad”.

Por otro lado, le defendió de las críticas que se posaron sobre él tras los Premios Heat luego de que en una entrevista, Miranda repitiera varias palabras. Al respecto, Nacho reconoció que era parte de su condición, pero aclaró que musicalmente su compañero “era otra cosa”.

“Es sorprendente lo que es Dios y sus misterios. Tú lo ves sobre un escenario y lo oyes cantando y tú dices: ‘Pero, no puede ser que este hombre haya pasado por todo lo que pasó, cómo puede ser que tenga su voz intacta’”, valora.

Hablando más sobre él, dice que “lo que más recuerda son sus canciones”, agregó.

La importancia del uno para el otro

También deslizó un poco de lo que fue su separación en 2017, algo que reconoce le abrió los ojos sobre la importancia de Chyno para él.

“La madurez te ayuda a apreciar la amistad y las vivencias. En honor a la verdad creo que ninguno de los dos se daba cuenta de la importancia del uno hacia otro, en el momento que nos teníamos. Yo le agradezco a Dios por todas las pruebas que nos ha puesto en el camino porque eso ha hecho que podamos saber la importancia que tiene él para mí y yo para él”, puntualizó Nacho.

