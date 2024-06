Morat reaccionó al cambio de fecha de su concierto en Caracas: “Odiamos que esto esté pasando”

Tras el cambio de fecha del concierto de Morat en Caracas, que estaba previsto para este sábado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los integrantes de la banda colombiana reaccionaron a lo ocurrido en sus redes sociales.

La banda compartió un video través de su canal de difusión en WhatsApp para disculparse con sus fanáticos venezolanos y explicar lo que había ocurrido, aunque no compartieron muchos detalles.

“Este es un mensaje para toda la gente que nos sigue en Venezuela. Sabemos que en la última semana ha habido mucha información de que el concierto que íbamos a hacer el 29 de junio no se va a poder hacer. Básicamente, queríamos pasar por acá a explicarles un poco lo que está pasando. Esta es una situación que se sale de nuestras manos, son razones que realmente no dependen mucho de nosotros, pero efectivamente el concierto no lo vamos a poder hacer el 29 de junio”, dice Martín Vargas Morales, baterista del grupo.

Los músicos reiteraron que el concierto será posiblemente el 16 de noviembre, aunque esa fecha podría cambiar. “Estamos trabajando en una fecha tentativa y lo más probable es que sea el 16 de noviembre. Estamos haciendo todo para que así sea porque queremos que la gira pase por allá”, aseguró Juan Pablo Villamil, guitarrista.

“Odiamos la idea de todo esto que está pasando, pero nos comprometemos a verlos lo antes posible y, por ahora, esa es la fecha. Cuando tengamos más información les iremos contando”, agregó.

La semana pasada, Agte Live, productora del concierto de Morat en Caracas, informó en un comunicado que el show del grupo colombiano tenía que ser reprogramado por problemas logísticos.

“Querido y apreciado público, como consecuencia de reajustes logísticos ajenos a todos los involucrados, que impiden garantizar el correcto desarrollo técnico y artístico del show de Morat, las partes GTS, encargado de la gerencia de la agrupación musical, así como Aguacate Live, encargado de la organización del concierto, se ven en la penosa obligación de reprogramar el show para una nueva fecha, la cual será potencialmente el 16 de noviembre”, dice el comunicado.

¿Qué dijeron los fans de Morat en Caracas?

Como era de esperarse, el cambio de fecha a una semana del concierto de Morat desató una ola de críticas y quejas por parte de los fans de la agrupación, quienes hicieron cambios y sacrificios para poder asistir al show este sábado.

Viajes desde otras ciudades, haber ahorrado para comprar las entradas e incluso renunciar al trabajo para poder asistir al concierto son algunas de las situaciones que plantean los fanáticos de la banda en los comentarios de la publicación de Agte Live en Instagram y X.

Con información de El Nacional