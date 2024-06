Mascotas de Cujicito IV en Idelfonso Vásquez reciben Jornada de Atención Veterinaria de la Alcaldía de Maracaibo

La atención a los consentidos de la casa continúa con el Plan de Vacunación Antirrábica Mascota Sana de la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA). La mañana de este viernes 7 de junio fue el turno para las mascotas de Cujicito IV, parroquia Idelfonso Vásquez, quienes recibieron atención médica, desparasitación y vacunación.

Estas jornadas brindan servicios veterinarios básicos a las mascotas de la comunidad y tienen como objetivo principal promover la salud y el bienestar de los animales. Además, pueden servir como una oportunidad para educar a los dueños de mascotas sobre la importancia de cuidar y proteger a sus animales.

María Gabriela Retamosa, presidente del IMPA, detalló que es importante recordar la importancia de cuidar y proteger tanto a las mascotas que forman parte de las familias marabinas y que viven en situaciones vulnerables en las calle. “Hoy estamos atendiendo alrededor de 50 animales, entre perros y gatos, que vienen por su dosis de vacunación y desparasitación puesto que ya les tocaba. Otros son traídos por sus dueños porque no tienen los medios para llevar a ver a sus mascotas con un médico veterinario y quieren que los revisemos”.

Asimismo destacó que con el Plan de Vacunación Antirrábica Mascota Sana ya han abordado 2.300 mascotas con vacunación continua en las instalaciones de la Clínica Veterinaria en Plaza para Todos. Además han visitado las parroquias: Manuel Dagnino, Francisco Eugenio Bustamante e Idelfonso Vásquez en lo que va del año. “Esperamos abordar las 18 parroquias de la ciudad para continuar llevando atención veterinaria y velar por el bienestar de nuestras mascotas marabinas”.

Luis Fernando Rojas, chofer de 54 años, destacó la labor que vienen realizando desde el Instituto Municipal de Protección Animal y la atención y dedicación que tienen para atender a las mascotas. “Estoy muy de contento porque están tomando en cuenta a las mascotas que tenemos nosotros en nuestras casas. Yo los vacuno anual y gracias a Dios hoy pude traerlos y vacunarlos. Tenía años que no veía una jornada de este tipo por aquí por la comunidad”.

Karolain Esis, ama de casa de 28 años, agregó que celebra este tipo de iniciativas que trae la municipalidad debido a que muchos ciudadanos no cuentan con el dinero para poder costear los gastos que conlleva la responsabilidad de tener una mascota en las casas. “Con estas jornadas uno puede hacer su control médico veterinario regular sin la necesidad de ir hasta una clínica. Mi cachorro tiene tres meses y se me enfermó y ahora fue que luché para buscar una atención gratuita, porque hasta para hacer un examen es complicado. Estas jornadas son muy necesarias porque el que no tiene, fácilmente se le muere su mascota”.

