Más de 42 mil médicos han abandonado los hospitales por la crisis sanitaria en Venezuela

Las bajas tablas salariales, la escasez de insumos y las paupérrimas condiciones laborales de los médicos provocaron que 42 mil galenos hayan abandonado el país en búsqueda de mejores oportunidades, así lo reportó la Federación Médica Venezolana (FMV).

“Nosotros paramos la certificación en 42 mil. Es posible que se hayan ido muchos más; pero, la cifra cuantificada es esa, médicos que se han ido al exterior a buscar mejores derroteros para poder vivir dignamente y enviar remesas a sus familiares”, dijo el presidente de la FMV, Douglas León Natera, en una entrevista con El Impulso.

Natera señaló que alrededor de 97 % de los hospitales del país carece de insumos y afirmó que los trabajadores sanitarios no pueden vivir con los “salarios de hambre” que ganan desde hace dos años: 130 bolívares, que al cambio oficial serían poco más de 3 dólares.

Aseguró que la “persecución del Gobierno contra los trabajadores”, provocó la “renuncia masiva” y la migración de médicos de todas las especialidades, además, expuso que en los hospitales falla constantemente el servicio de agua, de electricidad, así como la dotación de medicinas, equipos quirúrgicos, camillas y el mantenimiento de los ascensores.

Sostuvo que, en “distintas” oportunidades, pidieron al Ejecutivo implementar un plan de recuperación hospitalaria, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta. Mientras tanto, estiman que solo quedan alrededor de 80 mil médicos en todo el país.

Por su parte, la FMV acusó al Gobierno venezolano de “ocultar información relacionada con la salud”, como las cifras de dengue, tuberculosis y enfermedades que habían sido declaradas controladas y desaparecidas en el país.

“No sé cuál es la razón de ese ocultamiento. Al no tener cifras y la cantidad de patologías de enfermedades que están activas en el país, los médicos no tienen cómo atacarlas. Hablar de prevención y de curación como lo hace el gobierno es copiar la política de otros países, como el de Cuba, que siempre ha ocultado las cifras generales de enfermedades y, en consecuencia, se expanden por el territorio y no hay manera de prevenirlas y curarlas de forma efectiva”, manifestó.

Con información de Versión Final