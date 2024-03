Manuel Rosales se retirará de las presidenciales si la Plataforma Unitaria postula un candidato que «supere las trabas»

El candidato de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, dijo este miércoles que está dispuesto a retirarse de la carrera presidencial si Nicolás Maduro permite que la Plataforma Unitaria postule otra candidatura.

«Se los digo con el corazón en la mano: busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del Gobierno, búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. ¡Búsquenlo, pero no difamen y no dejen sin salida al pueblo de Venezuela», dijo Rosales durante un acto en el Palacio de los Eventos de Maracaibo.

Reiteró que no llamará a la abstención por considerar que sería un error político. Instó a los ciudadanos a no caer en las campañas que podrían surgir contra el voto.

«Que si no votas, te quitamos el CLAP… Eso no sirve. Que si no votas, te vamos a botar. Los sueldos son miserables y ese chantaje no sirve. Aquí no vale nada, la gente no se abstendrá. Si no ponen otro candidato, yo seguiré con la bandera de Venezuela en alto».

El mandatario regional denunció que algunos factores han «gastado millones de dólares» para impulsar una «guerra sucia» en su contra.

«A Venezuela hay que darle la cara. Están inventando, diciendo mentiras que si yo soy el candidato de Maduro… Que Dios y la virgen me favorezca… Que si negocié con Maduro. ¿Negociar qué? ¿La Gobernación del Zulia? Yo seguiré como gobernador hasta que el Zulia lo decida».

SuNoticiero