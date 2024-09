Maduro reitera que salida de Edmundo González “fue por cobardía”

Nicolás Maduro aseguró este lunes que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia “quería irse” del país por “cobardía” y para “escapar” de la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado.

En su programa “Con Maduro +”, el líder del chavismo mencionó que el 4 de septiembre recibió la información de que Edmundo González había entrado a la Embajada de España para pedir asilo político y “negociar” con el Gobierno porque “se quería ir y retirarse de la política”.

“Una carta desgraciada, puño y letra del inmundo. (…) Se escondió, no salió nunca porque él no participó jamás en las marchas que convocó doña fascista. Jamás volvió a salir. Solo supimos de él porque apareció en videos. Los abandonó triple. Abandonó a su gente y se metió en una Embajada”, comentó Maduro.

Aseveró que el Gobierno es el que está “coaccionado” debido a las sanciones y a “miles de amenazas” desde todos los sectores del extranjero. “Perseguido y, ¿usted me ha visto a mí acobardado? O abandonar al pueblo de Venezuela. No sea cobarde, reconozca su bajeza moral. No fue coacción, fue cobardía”.

Rodríguez: Se le fue la mano

El presidente de la Asamblea Nacional, electa en 2020, Jorge Rodríguez tildó la posición de González Urrutia como pusilánime y aseveró que “se le fue la mano”. Además, indicó que la presión hacia el exdiplomático “no venía” del Gobierno chavista, resaltando que el opositor fue el que “coaccionó” a la comisión que asistió a la Embajada de España para “exigir” su salida del país.

El diputado puntualizó que se registra “ataques” contra un interlocutor designado por el exabanderado de la oposición en la negociación y condenó que no salga a “defenderlos” a pesar de que “le sirvieron y cumplieron con la misión” que se les había encomendado.

“González Urrutia le dijo al interlocutor: ‘No, yo quiero irme de Venezuela ya’. Coaccionados, presionados estábamos nosotros por él que estaba desesperado por irse. Él no le había dicho a María Corina Machado que se iba, y lo reconoce después”, comentó.

Además, acotó que las “únicas” exigencias de González fueron las “garantías” para sus bienes y los de su familia, punto que forma parte de un segundo documento firmado por el político y Rodríguez, el cual aún no se ha hecho público.

Denuncia violación a los acuerdos

Rodríguez denunció que González Urrutia “violó” los acuerdos que firmó con el Gobierno de España al participar en una cena con el periodista venezolano Miguel Henrique Otero en semanas pasadas, en Salamanca, junto a miembros de partidos españoles y políticos.

La reunión fue para martillar a los empresarios para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Y dijo una frase: ‘Necesito independizarme de María Corina Machado porque mientras dependa de sus recursos también lo haré de sus gritos’, así lo dijo. Empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados para su retiro esplendoroso en la Villa de Oro. Es cuestión de días para verlo con la plata que pueda levantar de incautos”.

