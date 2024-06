Maduro ordena al ministro Tellechea solventar el “peo” de la gasolina en Barinas

Desde el estado Barinas, Nicolás Maduro ordenó este martes 18 de junio, al ministro de Petróleo y presidente de Petroleros de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), Pedro Tellechea, visitar el estado Barinas y solventar los problemas de combustible que presenta la entidad.

“Ministro Tellechea, presidente de Pdvsa, usted se me viene mañana (miércoles) a las nueve de la mañana a Barinas y me resuelve este peo (…) Me lo resuelve de una vez, ya basta de excusas”, exigió Maduro de manera enérgica que fue ovacionada por los presentes en la concentración.

Asimismo, Maduro reiteró que esta semana iniciará el plan de asfaltado, arreglo y bacheo de avenidas y calles del pueblo de Barinas.

De igual forma, ordenó al ministro para el Despacho de la Presidencia, Anibal Coronado Millán rehabilitar el Hospital Luis Razetti, para mejorar el servicio de salud en el estado Barinas.

El líder del chavismo destacó que Barinas renace, se crece vuelve a vencer por la Patria. “Vengo de Sabaneta, vengo bendecido por el pueblo donde nació Hugo Chávez. Vengo en peregrinación de pueblo en pueblo (…) Despertando el amor por la Patria, despertando la conciencia dormida, recogiendo los cantos, las fuerzas y llevando un mensaje de amor y de fe por Venezuela”, expresó.

Por otra parte, Maduro quien también es candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, se comprometió junto al pueblo del estado Barinas a trabajar todos los días para lograr una gran victoria el próximo 28 de julio y así seguir manteniendo la paz, progreso y futuro del país.

“¿Ustedes quieren un presidente manipulable o un presidente firme?, ¿Ustedes quieren un presidente privatizador o un presidente socialista?, ¿Ustedes quieren un presidente de la oligarquía o un presidente obrero?, ¿Ustedes quieren un pataruco o un gallo fino, un gallo pinto?, ¿Barinas quiere un pataruco, un presidente débil, un presidente manipulable, de los apellidos, que venga a privatizar todo?, o ¿Quieren un presidente con liderazgo, con fortaleza y de la clase obrera?”, preguntó.

