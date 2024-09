Maduro llama “ladrón” al presidente de Dominicana por confiscación de su avión

Nicolás Maduro acusó este martes al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de “robar” el avión privado usado para actividades presidenciales en el exterior.

En una plenaria del Consejo Federal de Gobierno, el líder del chavismo aseguró que su homólogo es un “bandido” por permitir la confiscación de la aeronave. Asimismo, señaló que mantuvo conversaciones “cara a cara” con el jefe de Estado sobre Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el 2 de septiembre que un avión usado por el líder oficialista fue incautado en República Dominicana y trasladado al Distrito Sur de Florida, luego de considerar que su adquisición violó las leyes de sanciones y de control de exportaciones.

“Estoy muy pendiente del debate de esta noche (haciendo referencia al encuentro entre Kamala Harris y Donald Trump). Casi que me voy para allá. Si no me hubieran robado el avión en República Dominicana me hubiera ido para allá. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader, es un bandido, un ladrón”, dijo.

Además, celebró que el expresidente Donald Trump haya “reconocido” que las sanciones “son un error” que perjudica la economía estadounidense. Puntualizó que las medidas “coercitivas” impuestas al país solo fueron “un tiro en el pie” a la nación norteamericana.

“Los tiempos de imperialismos, amenazas, bloqueos y sanciones pasaron, no pueden volver más ni a Venezuela ni a ningún país de América Latina y el Caribe. Nosotros supimos neutralizar las 930 sanciones y ya Venezuela va viento en popa y no nos va a parar nada ni nadie”, sostuvo.

Llamado a un “diálogo consultivo”

Maduro llamó a los sectores de cultura, religioso y político a sumarse a un “gran diálogo” consultivo para abordar temas de paz, fortalecimiento de la democracia, soberanía e independencia del país. “No se lo pueden dejar solo al presidente, ustedes tienen voz y parte”, dijo.

“Siempre es importante encontrarnos en este marco de esta instancia constitucional, el Consejo Federal de Gobierno, una instancia muy importante que siempre hay que tener vida, activa, para que los mecanismos de diálogo y de acción funcione. El diálogo y el debate permanente, la revisión de los planes y la acción también deben estar permanente en función de nuestro pueblo».

Designó a Delcy Rodríguez como encargada de establecer una mesa de diálogo político “permanente” en el Consejo Federal de Gobierno, junto a los gobernadores y alcaldes, a partir de este 10 de septiembre, para “avanzar en el diálogo multidimensional” en el país.

Maduro quiere una nueva ronda de diálogo

En la noche de este 9 de septiembre, Maduro le planteó al alto mando político trabajar para “unificar” a la oposición venezolana -manifestando que son “varias oposiciones”- para poder renovar el liderazgo y elevar su “capital político”.

“El capital político que pudieron haber acumulado con intención de voto se separó de ellos. El elector opositor se siente defraudado porque ve que la sayona va por el camino del terrorismo, pidiendo invasión a Venezuela, y la gente no quiere violencia, amenazas externas o sanciones, lo que quiere es trabajar”, apuntó.

Además, comentó que la líder de la oposición “abandonó” a los manifestantes postelectorales y la acusó de querer un futuro “violento” para el país. Ante esto, resaltó que el sector debe reinventarse y reorganizarse en el camino electoral y político. Por último, ratificó el llamado al diálogo político con todos los sectores opositores para evitar que tomen “caminos fascistas”.

El Cooperante