Maduro aumenta a $130 el ‘ingreso mínimo integral” con bono de Guerra Económica

Nicolás Maduro encabezó este miércoles 1 de mayo el acto del Día Internacional del Trabajador en Caracas, en el que anunció un aumento de apenas 30 dólares adicionales de remuneración mínima para los trabajadores de la administración pública, con lo que el “Ingreso Mínimo Integral” se ubica en 130 dólares mensuales.

Este ajuste, nuevamente, ignora por completo el concepto de “salario”, que se mantiene en los 130 bolívares establecidos en marzo de 2022, así que el Gobierno nacional acumula tres años consecutivos sin aumentar el salario mínimo en el Día del Trabajador, pese a que otrora este tipo de anuncios eran una de las banderas más importantes del discurso chavista del discurso chavista.

“Hoy he decidido subir el ingreso mínimo de los trabajadores a 130 dólares y que impacte crecientemente en la capacidad de los trabajadores, indexado. Este año de enero a mayo hemos impactado en 86 % el ingreso mínimo integral de los trabajadores”, afirmó el líder oficialista sin hacer mención alguna de la palabra “salario”.

Aunque no aclaró el concepto que se ajustará, a los pocos minutos Francisco Torrealba, diputado oficialista de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, aclaró que el aumento se efectuó únicamente mediante el Bono de Guerra Económica, por lo que no generará ningún tipo de incidencia en prestaciones y pasivos laborales.

Con este ajuste, la composición del “Ingreso Mínimo Integral” —término acuñado por Maduro en los últimos meses que ha sustituido progresivamente al “salario” en el léxico del chavismo— queda de la siguiente manera:

Bono de Guerra Económica:

$90.Cestaticket: $40.Salario Mínimo legal: Bs 130 ($3,5 según el tipo de cambio del BCV.Es decir, el aumento solo tendrá incidencia para los trabajadores de la administración pública, pues son los únicos que reciben el Bono de Guerra Económica.

Resta que el Gobierno informe de qué manera impactará en los pagos hechos a los pensionados y jubilados, pues el monto de este bono es distinto —y discrecionalmente decidido por el chavismo— según cada grupo.

Maduro asomó, además, que en el segundo semestre del año “estaría pendiente” de la recuperación del ingreso mínimo integral de los trabajadores, manteniendo la indexación al dólar de estos montos.

“Hace un año se los dije: tengo el plan para optimizar lo que está ingresando, subir el ingreso con producción petrolera e impuestos, mantener el crecimiento económico para que eso vaya llegando también al trabajador privado (…) El segundo semestre voy a estar pendiente para seguir creciendo en la recuperación del ingreso mínimo integral de los trabajadores, indexado”, agregó.

Los 30 dólares de aumento representan una bofetada a la propuesta que surgió en las mesas técnicas del Foro de Diálogo Social, una instancia en la que participan organizaciones de empleadores, representantes sindicales y autoridades del Gobierno con mediación de la Organización Internacional del Trabajo, en las cuales se acordó enviar al Ejecutivo una propuesta que ubicaba la remuneración en torno a los $200 con incidencia en el salario.

Las principales centrales sindicales del país —que marcharon unas horas antes y fueron agredidos por motorizados simpatizantes del chavismo— esperaban un anuncio acorde con la propuesta del Foro de Diálogo Social, pero Maduro anunció un monto que representa apenas 30 % de la cantidad que se logró negociar tras dos años de la instalación de esta instancia.

Delegan pensiones a privadosAunado al anuncio de las remuneraciones, el líder oficialista adelantó que se introducirá ante la AN de 2020 un proyecto de ley especial para construir un nuevo fondo de pensiones indexadas, en el que participará la empresa privada con sus propios aportes.

Sin entrar en mayores detalles, asomó que este nuevo instrumento legal obligará a las empresas privadas a hacer contribuciones a este fondo, imponiendo una carga tributaria más a la ya elevada presión fiscal que denuncian las empresas.

“Los empleadores del país harán un aporte único especial mensual, de acuerdo con sus ingresos netos, para que este aporte vaya a mejorar las pensiones de manera significativa. Empresarios, frente al bloqueo y las nuevas sanciones, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. No me pueden echar todo el carro a mí. De los ingresos de ustedes, pongan para que haya una mejoría sustancial y creciente”, aseveró.

Aclaró que otra porción de ese nuevo fondo de pensiones será sostenida por el Estado, pero no precisó de qué manera se establecerá esa proporción entre públicos y privados.