Maduro acusa a Edmundo González de utilizar la “cobardía” en defensa propia

Nicolás Maduro acusó este jueves a Edmundo González Urrutia de recurrir a la “cobardía y la traición en defensa propia”.

Durante un Consejo Económico centrado en la exportación, Maduro dirigió fuertes críticas al opositor por haber insinuado que firmó una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, por “coacción”.

“Nadie puede escudarse en su propia cobardía y traición para justificar sus acciones. Esta patria no es para los cobardes”, sentenció.

“Es la misma historia devaluada de Guaidó, parte uno, y al final, me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra con lo que se empeñó”, añadió.

Además, Nicolás Maduro se burló de las acusaciones formuladas por Edmundo González Urrutia contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez coacciona a la gente, incluso me trajo aquí bajo coacción. Todo lo que anuncie hoy es nulo porque estoy bajo el control de Delcy”, expresó. Además, hizo referencia a que Rodríguez había sufrido una lesión en la mano durante un intento de coacción a un “personaje público”.

Estas declaraciones se producen horas después de que Edmundo González revelara, en un video publicado en sus redes sociales, que había firmado un acuerdo reconociendo a las instituciones venezolanas bajo condiciones de “chantaje” e “intimidación”.

González señaló que su firma en el documento se produjo en un ambiente de “presión” mientras se encontraba en la Embajada de España en Caracas.

También indicó que como “presidente electo” hará cumplir el mandato de millones de venezolanos que decidieron por “un cambio y la democracia” al votar por él.

“Como presidente electo de millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy”, manifestó.

En su mensaje, González Urrutia exigió nuevamente la publicación de las actas de escrutinio y los resultados mesa por mesa, que siguen sin darse a conocer al país después de un mes y tres semanas de las elecciones.

“La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y están en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar a un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con este mandato”, finalizó.

EFE