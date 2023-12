Madonna hizo molestar a sus fanáticos por llegar tarde a un concierto

Madonna es, desde hace más de 40 años, la reina indiscutida del pop. A lo largo de su extensa carrera, la artista cosechó millones de fanáticos, que la siguen en cada uno de sus proyectos y lanzamientos. Sin embargo, a veces, también le muestran los dientes. Eso fue lo que sucedió ayer, cuando la cantante apareció en el escenario con tres horas de demora, desatando la ira de sus seguidores.

El episodio tuvo lugar anoche en Nueva York durante la fecha inaugural de su gira Celebration por los Estados Unidos. La cantante de “Material Girl”, quien inició su serie de actuaciones en el estadio Barclays Center de Brooklyn, no apareció en escena hasta las 11:00 pm, tres horas después de lo anunciado. Con tiempo extra y nada para hacer, muchos de los presentes decidieron compartir su enojo en sus redes sociales.

“Me importa un carajo si eres Madonna”, tuiteó un seguidor, claramente molesto. “Si llegas tres horas tarde, eres jodidamente grosera”, cerró su descargo. “Se supone que el concierto comenzaría a las 8:30. Madonna empezó a las 11 de la noche. El estado entero la insultó ante su tardanza. Gran espectáculo, pero llegó demasiado tarde”, señaló otro miembro del público, que también se quejó de la previa: agregó que la DJ Honey Dijon abrió el espectáculo con “música house aburrida”.

“2:30 horas de retraso. Quiero un reembolso ahora”, exigió un tercero. “Amo a Madonna, pero es realmente jodido que llegue literalmente como dos horas tarde a su primer show en los Estados Unidos”, sumó otro indignado.

Según una fuente cercana a Madonna que cita el portal PageSix, hubo algunos problemas técnicos durante la prueba de sonido que hicieron que la cantante, de 65 años, copara el escenario tan solo una hora tarde, ya que Honey Dijon estaba programado para comenzar a las 20.30.

Pese al enojo del público, la actuación de la compositora de “Like a Prayer” cosechó críticas favorables cuando por fin comenzó a cantar: muchos de sus fans aseguraron, entonces, que la espera valió la pena. “Ella estuvo increíble esta noche, ¡tarde pero lo compensó!”, tuiteó un defensor de la máxima estrella del pop. “Madonna apareció en Barclays esta noche”, añadió otro. “Tarde como una m…, pero ella hizo lo que hizo”.

El show, con el que recorrió Europa y con el que continuará girando durante el 2024, está compuesto de unas 30 canciones que denotan el plan retrospectivo del espectáculo, en el que celebra sus cuatro décadas de música y que comenzó con la publicación de su primer álbum, en 1983.

El regreso a los escenariosLa cantante de “Vogue” lanzó la gira en Europa en octubre luego de un terrible problema de salud que la dejó entubada en la unidad de cuidados intensivos. Su equipo dijo que su hospitalización se debió a una infección bacteriana. La propia Madonna aseguró más tarde que estaba agradecida de estar viva mientras celebraba su cumpleaños en agosto. También le dio crédito a sus hijos por marcar “la diferencia” en su recuperación.

“El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, puedes verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en todo lo que les entregas día a día… Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”, comenzó relatando la diva en un posteo de Instagram que publicó a fines de julio.

“También el amor y el apoyo de mis amigos. Si amplían esta foto que tengo en la mano, verán una polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring con una campera con la cara de Michael Jackson pintada. Un triángulo perfecto de brillantez. Un artista que tocó tantas vidas, incluida la mía”, continuó. “Sollocé cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido. ¡Gracias, Guy Oseary, por este regalo! Y Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo”, culminó.

