Lula denuncia intento colonialista en cumbre de Colombia

Durante una cumbre en Colombia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó lo que describió como un renovado intento de dominación colonial sobre naciones en vías de desarrollo. Sin mencionar directamente a Estados Unidos o a Donald Trump, Lula alertó sobre la persistente interferencia externa que limita la autonomía de estos países.

Este pronunciamiento se dio en el marco de un encuentro regional donde se debate la influencia y las relaciones de poder que afectan a América Latina y otras regiones históricamente colonizadas. Lula enfatizó la importancia de defender la soberanía y promover un respeto mutuo entre naciones, dejando claro que las viejas formas de dominación siguen presentes en la política global.

Para los países latinoamericanos, las palabras de Lula subrayan la necesidad de fortalecer mecanismos de integración y cooperación que contrarresten presiones externas. La denuncia del mandatario brasileño resuena en un contexto donde la geopolítica y la economía internacional continúan siendo escenarios de disputa entre potencias.

Información basada en reportes publicados por AP News. Fuente original.