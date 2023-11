¡LO QUE SE SABE! Matthew Perry no murió por sobredosis de fentanilo o metanfetamina

La repentina muerte de Matthew Perry conmocionó a muchos. Hasta el momento no se conoce la causa exacta del fallecimiento del actor de Friends. Al principio, se decía que se había ahogado en su jacuzzi producto de un ataque cardíaco, pero no ha sido confirmado. De lo que sí hay certeza en este momento es que de no murió producto de una sobredosis de fentanilo o metanfetamina, informó TMZ.

Fuentes policiales revelaron a TMZ que, tras su muerte, al actor se le realizó una prueba a fondo que reveló que no tenía fentanilo o metanfetamina en su sistema; sin embargo, aún se realizan otros análisis para determinar la causa del fallecimiento.

Una vez terminados los estudios, el médico forense determinará la causa y forma de muerte.

Si bien Perry tuvo varias recaídas en su adicción a las drogas y al alcohol, fuentes policiales confirmaron a TMZ que no encontraron drogas en el lugar de su muerte.

El sábado 28 de octubre, el actor fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades, Los Ángeles, por causas que aún se investigan.

Horas antes de morir, Matthew Perry hizo lo que más le gustaba: jugar un partido de su deporte favorito, el pickleball, una mezcla entre el tenis y el pádel, y que cada vez está más de moda en Estados Unidos.

Según testigos que presenciaron el partido, Perry, estaba «de buen humor», pero también percibieron que el actor no se adaptaba como lo hacía habitualmente, porque estaba más cansado que lo normal. La estrella de Friends normalmente jugaba dos veces todos los días, pero el sábado solo estuvo una hora en la cancha antes de regresar a casa, según informó el DailyMail.

Después del partido, el actor le pidió a su asistente que le recogiera un nuevo Iphone y unos anteojos. Dos horas más tarde, cuando regresó a la casa de Perry, lo encontró inconsciente en el jacuzzi y llamó a los servicios de emergencia, según informó TMZ.

Matthew Perry saltó a la fama cuando se puso en la piel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90 Friends, que aún hoy sigue vigente entre los amantes de las series. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público gracias a sus gestos y chistes en los 234 episodios de las 10 temporadas.

En su amplia carrera televisiva, Matthew protagonizó papeles en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Charles in Charge, Sydney, Beverly Hills, 90210, Home Free, Ally McBeal, The West Wing, entre muchos otros. También pasó por la pantalla grande, en películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, Getting In.