Lele Pons lloró en los Premios Juventud al recibir el premio Espíritu de Cambio

La influencer venezolana Lele Pons se conmovió hasta las lágrimas este jueves durante la ceremonia de los Premios Juventud 2024 al recibir el premio Espíritu de Cambio. La gala tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en la cual fue además presentadora.

«Basta de buscar tu felicidad en la aceptación de otras personas que no te valoran. Búscala en Dios, búscala en ti y en las personas que te aman y que van a estar ahí por ti», dijo Lele Pons en los Premios Juventud. Y añadió: «Yo uso mi plataforma para ver si puedo ayudar a personas a amarse y que se tomen la vida y que se rían de su celulitis, y que si te hiciste la nariz, muestra eso, por favor, sé tú, sé transparente».

«Yo estoy acá porque quiero que ustedes se amen, porque, who cares? ¿Y qué? No todo el mundo te va a querer, no le tienes que gustar a todo el mundo, eso es su problema, no el tuyo. Ámate tú, respétate tú, que eres suficiente», agregó.

Lele Pons y sus acompañantes en los Premios Juventud

Como presentadora de la velada, Pons estuvo acompañada por Clarissa Molina y Wisin. Además fue una de tres homenajeados con el premio Espíritu de Cambio.

El galardón reconoce y celebra a jóvenes emprendedores y estrellas prominentes que contribuyen desinteresadamente a crear un mundo mejor. Los otros dos reconocidos fueron Anitta y Los Tigres del Norte.

En su edición 21, los Premios tuvieron entre sus principales nominados a Carín León, Maluma, Peso Pluma, Karol G y Shakira.