Las mujeres facturan y hacen historia en los Latin Grammy 2023: Estos fueron los ganadores

Las mujeres tuvieron su gran noche el jueves (16 de noviembre) en los Latin Grammy 2023, dominando las cuatro categorías principales en un momento sin precedentes. Karol G ganó álbum del año por su histórico Mañana Será Bonito, el primero en español de una mujer en encabezar la lista Billboard 200; Shakira canción del año por su explosiva y también histórica colaboración con Bizarrap “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”; Natalia Lafourcade grabación del año por su primer trabajo original en años “De todas las flores”; y la joven Joaquina mejor artista nuevo.

Más temprano en la ceremonia, Karol G celebró al recibir el premio al mejor álbum urbano: “No puedo creer que este año el álbum de música urbana lo tiene una mujer, ¡qué chimba!”. También compartió con Shakira el premio a la mejor fusión/interpretación urbana por su exitosa colaboración “TQG”. Para el final de la noche, cuando ganó álbum del año, no pudo contener las lágrimas: “Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida y es increíble que haya cambiado la vida de tanta gente”, expresó, y en sus agradecimientos incluyó a su antiguo sello, Universal Music.

También fue una noche emotiva para Shakira, quien además ganó mejor canción pop con su éxito con el DJ argentino Bizarrap. Obtener dos premios por “Music Sessions” en España fue un gran momento kármico para la estrella colombiana, quien dejó este país en la primavera después de separarse de su pareja de una década.

“Qué felicidad”, expresó al recibir el Latin Grammy a la canción del año. “Yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen, así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que voy a hacer, en el público con el que voy a compartir porque, como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”.

La multipremiada Lafourcade ganó mejor álbum cantautor por De Todas Las Flores y mejor canción cantautor por el tema del mismo nombre. “Este es el disco más personal que hice en un momento en el que me sentía toda rota, no sabía no por dónde empezar y la música me volvió a enseñar su poder medicinal”, dijo. “Lo dedico a todas las mujeres amigas, no dejemos de componer, no dejemos de creer en nuestro arte, en nuestra música”. Cuando se anunció que había ganado grabación del año, no estaba allí para recibirlo; su productor subió en vez al escenario.

Joaquina, una cantautora venezolana criada en Miami que canta canciones muy personales y ha estado abriendo conciertos para artistas como Juanes y Fonseca, lloró al aceptar su premio al mejor artista nuevo. Había soñado con ese momento toda su vida, dijo, desde que descubrió el piano a los 8 años y el poder que la hacía sentir crear música. “Me aferré a eso y por mucho tiempo la gente me dijo que cantar mis canciones no era una carrera de verdad. Menos mal que no hice caso”.

El creador de éxitos Edgar Barrera, el principal nominado de la noche, recibió tres premios horas antes de la gala en la Premiere, una ceremonia no televisada en la que se reparten la mayoría de los galardones, incluyendo a productor del año y compositor del año, una categoría recién instaurada este año.

Realizada por primera vez fuera de Estados Unidos, la 24ta entrega anual de los Latin Grammys se transmitió desde el Palacio de Congresos y Exposiciones en Sevilla, España a las 10:30 p.m. locales en Radiotelevisión Española (RTVE) en España, y se vería horas después en Estados Unidos, a las 8:00 p.m. (hora de la costa este), por Univision, UniMás y Galavisión.

A continuación, la lista completa de ganadores de la 24a edición anual de los Latin Grammy, que se irá actualizando a lo largo de la velada.

CATEGORÍAS GENERALES

Grabación del Año

“De todas las flores”, Natalia Lafourcade – GANADORA

Álbum del Año

Mañana Será Bonito, Karol G – GANADORA

Canción del Año

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap Featuring Shakira) – GANADORES

Mejor Nuevo Artista

Joaquina – GANADORA

POP

Mejor Álbum Vocal Pop

Tu Historia, Julieta Venegas – GANADORA

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Décimo Cuarto, Andrés Cepeda – GANADOR

Mejor Canción Pop

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, compositores (Bizarrap Featuring Shakira) – GANADORES

URBANA

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

“TQG”, Karol G Featuring Shakira – GANADORAS

Mejor Interpretación Reggaetón

“La receta,” Tego Calderón – GANADOR

Mejor Álbum de Música Urbana

Mañana Será Bonito, Karol G – GANADORA

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Autodidacta”, Mauro De Tommaso & Nohelys Jimenez, compositores (J Noa)

“Coco Chanel”, Bad Bunny & Eladio Carrión, compositores (Eladio Carrión Featuring Bad Bunny) – GANADORES

Mejor Canción Urbana

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo, compositores (Bizarrap Featuring Quevedo) – GANADORES

ROCK

Mejor Álbum de Rock

Sólo D’ Lira, Molotov – GANADOR

Mejor Canción de Rock

“Leche de tigre”, Juan Galeano, compositor (Diamante Eléctrico Featuring Adrián Quesada) – GANADOR

Mejor Álbum de Pop/Rock

Vida Cotidiana, Juanes – GANADOR

Mejor Canción Pop/Rock

“Ojos marrones”, Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso) – GANADORES

ALTERNATIVA

Mejor Álbum de Música Alternativa

Bolero Apocalíptico, Monsieur Periné – GANADORES

Mejor Canción Alternativa

“El lado oscuro del corazón”, Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta) – GANADOR

TROPICAL

Mejor Álbum de Salsa

Niche Sinfónico, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia – GANADOR

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Escalona Nunca Se Había Grabado Así, Carlos Vives – GANADOR

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata (EMPATE)

Fórmula, Vol. 3, Romeo Santos – GANADOR

A Mi Manera, Sergio Vargas – GANADOR

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Vida, Omara Portuondo – GANADORA

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

5:10 am, Luis Fernando Borjas – GANADOR

Mejor Canción Tropical

“Si tú me quieres”, Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra) – GANADORES

CANTAUTOR

Mejor Álbum Cantautor

De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade – GANADORA

Mejor Canción Cantautor

“De todas las flores”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade) – GANADORA

REGIONAL MEXICANA

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Forajido EP2, Christian Nodal – GANADOR

Mejor Álbum de Música Banda

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya Bien, Julión Álvarez y Su Norteño Banda – GANADOR

Mejor Álbum de Música Tejana

Para Empezar A Amar, Juan Treviño – GANADOR

Mejor Canción Regional Mexicana

“un x100to”, Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, compositores (Grupo Frontera Featuring Bad Bunny) – GANADORES

INSTRUMENTAL

Mejor Álbum Instrumental

Made In Miami, Camilo Valencia & Richard Bravo – GANADORES

TRADICIONAL

Mejor Álbum Folclórico

Camino Al Sol, Vicente García – GANADOR

Mejor Álbum de Tango

Operation Tango, Quinteto Astor Piazzolla – GANADORES

Mejor Álbum de Música Flamenca

Camino, Niña Pastori – GANADORA

JAZZ

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

I Missed You Too!, Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet) – GANADORES

CRISTIANA

Mejor Álbum Cristiano (En Español)

Lo Que Vemos, Marcos Vidal – GANADOR

Mejor Álbum Cristiano (En Portugués)

Nós, Eli Soares – GANADOR

LENGUA PORTUGUESA

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa

Em Nome da Estrela, Xênia França – GANADORA

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Jardineiros, Planet Hemp – GANADOR

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

“Distopia,” Planet Hemp Featuring Criolo – GANADORES

Mejor Álbum de Samba/Pagode

Negra Ópera, Martinho Da Vila – GANADOR

Mejor Álbum Música Popular Brasileña

Serotonina, João Donato – GANADOR

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Decretos Reais, Marília Mendonça – GANADORA

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

TecnoShow, Gaby Amarantos – GANADORA

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

“Tudo O Que A Fé Pode Tocar”, Tiago Iorc & Duda Rodrigues, compositores (Tiago Iorc) – GANADORES

INFANTIL

Mejor Álbum de Música Latina Para Niños

Vamos Al Zoo, Danilo & Chapis – GANADORES

CLÁSICA

Mejor Álbum de Música Clásica

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, Simón Bolívar Symphony Orchestra; Ollantay Velasquez, director; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño & Eduardo Martinez Planas, productores – GANADORES

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

“Concerto Venezolano”, Paquito D’Rivera, compositor (Pacho Flores Featuring Paquito D’Rivera) – GANADOR

ARREGLOS

Mejor Arreglo

“Songo Bop”, Rafael Valencia, arreglista (Camilo Valencia, Richard Bravo Featuring Milton Salcedo) – GANADOR

EMPAQUE

Mejor Diseño de Empaque

Atipanakuy (Deluxe), Gustavo Ramirez, director de arte (Kayfex) – GANADOR

COMPOSITOR

Compositor del Año

Edgar Barrera – GANADOR

PRODUCCIÓN

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Canto A La Imaginación, Érico Moreira, ingeniero; Érico Moreira, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de masterización (Marina Tuset) – GANADORES

PRODUCTOR DEL AÑO

Edgar Barrera – GANADOR

VIDEO MUSICAL

Mejor Video Musical Versión Corta

“Estás buenísimo”, Nathy Peluso; Félix Bollaín & Rogelio González, directores; María Rubio, productores – GANADORES

Mejor Video Musical Versión Larga

Camilo: El Primer Tour De Mi Vida, Camilo; Camilo & Camilo Ríos, directores; Mauricio Ríos, productor – GANADORES

Noticia al Día con información de billboard.com