La Policía Judicial española sitúa a Sánchez como el principal responsable del Delcygate

Doce meses han sido necesarios para que la Operación Delorme de la Guardia Civil, bajo la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, destape las claves de una trama de corrupción centrada en la presunta compraventa irregular de material sanitario por el gobierno, durante la pandemia, a través de una estructura liderada por el «nexo corruptor» Víctor de Aldama, que sitúa a Pedro Sánchez como el primero en los casos de Delcy, Air Europa y los supuestos negocios del «binomio» Koldo-Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Como ya adelantó El Debate, al hilo de la declaración de uno de los ex altos cargos citados por el magistrado Moreno, en la ronda inicial de declaraciones, Sánchez presidió las ‘cumbres’ interministeriales en las que se tomaron decisiones sobre la contratación de los pedidos de mascarillas que, finalmente, recayeron en Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama bajo la lupa de los investigadores.

Ahora, además, y aunque el gobierno se ha precipitado a desmentirlo, los investigadores han dado a conocer un mensaje en el que el presidente, informado por Ábalos con antelación, «no puso pegas» a la visita a Madrid de Delcy Rodríguez, en enero de 2020, ni a que el ministro de Transportes se reuniese con ella en el aeropuerto de Barajas. Y ello, pese a que la vicepresidenta venezolana tiene prohibida la entrada en territorio español, al estar sancionada por la Unión Europea (UE).

De las diligencias practicadas por la UCO, y recogidas en el informe revelado en primicia por este diario, también se desprende que, en un encuentro celebrado el 16 de julio de 2020, fue el propio Ábalos quien habría negociado con Sánchez y la entonces vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, la concesión del rescate de Air Europa, por valor de 475 millones de euros, previa intermediación de Aldama.

Este último, el cabecilla de la trama corrupta, que se extiende como una mancha de aceite por todos los rincones del gobierno, animó al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, a que solicitase la ayuda para la aerolínea: «Yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante». Posteriormente, Aldama le confirmó a Hidalgo que a Ábalos le «ha llamado el 1 [Pedro Sánchez]» para intervenir, directamente, en la decisión.La causa policial que arrancó secreta en septiembre de 2023 y saltó a la luz pública como el ‘caso Koldo’ en febrero de este mismo año —con varios registros y tras las detenciones de los cabecillas de la «organización criminal»— ha terminado por dejar al descubierto el ‘caso PSOE’, que salpica al menos a 7 Ministerios y varias Comunidades Autónomas socialistas.

Entre ellas, la de Baleares, bajo el mandato de la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol; y, la de Canarias, en la etapa del hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Pero, también a otras como la de La Rioja, con la que el exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, contactó a través de su presidenta, Concepción Andreu.

El detallado informe de 233 páginas que la UCO ha entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de la AN, contiene datos, cifras y hechos relevantes que los agentes han ido obteniendo con el ‘volcado’ de los más de 176 dispositivos electrónicos incautados a los principales implicados. Una ingente documentación que está siendo procesada por los expertos de la Guardia Civil, con la ayuda de Europol, debido al elevado número de elementos a analizar y el ingente contenido de los mismos.

El escándalo de la visita de Delcy

Durante semanas, en los peores momentos del escándalo del ‘Delcygate’ Pedro Sánchez y su gobierno, dieron hasta cinco versiones diferentes, en cuestión de horas, sobre la visita a España de la líder y vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la madrugada del 20 de enero de 2020. El último dossier de la UCO –al que ha tenido acceso El Debate– indica, por el contrario, que el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, «se habría valido de las más altas instancias» del Ministerio de Transportes para «organizar el viaje» al que Sánchez dio luz verde. «Bien», respondió el de Moncloa al mensaje que el envió Ábalos para contarle sus planes con la dirigente chavista.

Ábalos escribió a su jefe en el Ejecutivo que «la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano)». Sánchez contestó de manera escueta y el ministro de Transportes lo comentó con Koldo, su mano derecha: «Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas».

Con información de El Debate