¡LA LOCURA! Lanzan fuegos artificiales dentro de una sala de cine en plena función en la India

Fanáticos del actor indio Salman Khan celebraron el estreno de su más reciente película lanzando fuegos artificiales dentro de un cine. El hecho ocurrió en una sala de la ciudad de Malegaon (estado de Maharashtra), donde estalló la pirotecnia luego de que la estrella de Bollywood apareciera en la pantalla.

Los estallidos causaron pánico en parte de la audiencia. Muchos se levantaron de sus asientos y corrieron hacia las salidas del teatro mientras volaban chispas por todas partes, provocando casi una estampida. Imágenes del incidente se hicieron virales en redes sociales.

Lanzan fuegos artificiales dentro de una sala de cine en plena función en la India



Muchos se levantaron de sus asientos y corrieron hacia las salidas del teatro mientras volaban chispas por todas partes, provocando casi una estampida. pic.twitter.com/ksM0AokYgl — Sepa Más (@Sepa_mass) November 16, 2023

Luego del caos, la proyección de ‘Tiger 3’ continuó en medio de una bulliciosa respuesta de los espectadores, sin importar el humo, el olor y los rastros de fuegos artificiales.

El desenfrenado espectáculo no provocó un incendio ni dejó heridos. No obstante, el propietario del cine, Rakesh Pandey, presentó una denuncia policial contra los responsables, aún no identificados, y se ha abierto una investigación, aseguran medios locales.

Con información de RT