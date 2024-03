Karol G es la primera latina en recibir el máximo premio de los Billboard femeninos

Karol G recibió el jueves el premio a la Mujer del Año en los galardones Billboard Women in Music, que también rindieron homenaje a Kylie Minogue y celebraron el ascenso de la puertorriqueña Young Miko.

«Este es el reconocimiento más importante de mi carrera. Es la primera vez en la historia que una latina es considerada como la mujer del año y por eso voy a decir que durante muchos años viví decepcionada (…) Pero así como yo lo hice, todas ustedes también lo pueden hacer con seguridad», dijo la también conocida como la Bichota.

Karol G recibió de manos de su compatriota y amiga Sofía Vergara el mismo premio que en años anteriores también ha condecorado a artistas como Taylor Swift, Madonna o Beyoncé.

«Ella era tan humilde y tan agradable en el set que si uno no fuera fan de su música no tendría ni idea de que es una superestrella mundial con miles de seguidores en el planeta», comentó Vergara, quien compartió elenco con la cantante de «Tusa» en la serie Griselda.

