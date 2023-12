John Bolton considera un «error» la liberación de Alex Saab

John Bolton, ex asesor de seguridad del exmandatario estadounidense Donald Trump, consideró que la decisión de la administración de Joe Biden de liberar al empresario colombiano Alex Saab, señalado por delitos de lavado de dinero, fue un error y pone en ventaja al gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista con el medio colombiano La W, Bolton señaló que el indulto otorgado a Saab representa una pérdida para Estados Unidos y el pueblo venezolano, que desde hace años busca una salida del gobierno de Maduro, señalado por corrupción.

“Ciertamente, los estadounidenses reciben bien la liberación de media docena de norteamericanos que se encontraban injustamente detenidos por Maduro como ‘Fat Leonard’, pero no creo que el intercambio haya sido justo y este jugó totalmente a favor de Maduro”, aseguró el exasesor de seguridad.

Bolton también advirtió que dicho intercambio ayudó a “evitar posibles consecuencias si Saab hubiera cooperado con autoridades del gobierno federal en procedimientos criminales imposibles en contra de Maduro. Es claramente un triunfo para el régimen de Maduro y una pérdida para Estados Unidos y los venezolanos”.

Sin embargo, reconoció que existe la posibilidad de que Saab haya aportado suficiente información sobre las actividades ilegales del gobierno de Maduro antes de su liberación.

“La pregunta es, ¿por cuánto tiempo Alex Saab resistió los esfuerzos para lograr que cooperara? Si lo mirara a través de los ojos de Maduro, diría que me gustaría traer de vuelta a Saab lo más pronto posible. No podemos excluir la posibilidad de que Saab haya cambiado y haya cooperado, pero no creo que si Maduro tuviera alguna razón para creer que eso hubiera sucedido, habría seguido adelante con el intercambio (de presos)”, agregó.

Sobre si la liberación de Saab representa un riesgo para la seguridad de cualquier estadounidense que podría ser secuestrado por un régimen enemigo de Estados Unidos a cambio de concesiones, Bolton aseguró que este tema hace parte de un debate más amplio.

“Tradicionalmente, la política estadounidense ha sido no negociar la liberación de rehenes o personas secuestradas o retenidas sin orden judicial ni justificación porque, cuando se intercambian rehenes, simplemente se está poniendo un precio a la cabeza de otros estadounidenses que pueden ser capturados en el futuro”, explicó.

Destacó que si bien Estados Unidos y cualquier país debe estar dispuesto a luchar por el bienestar de sus ciudadanos, consideró que hay formas correctas y formas incorrectas de hacerlo.

Por ese motivo, agregó, que en su opinión “el intercambio de rehenes es un error”.

SuNoticiero