Javier Bertucci competirá, una vez más, por la Presidencia

El diputado y pastor evangélico Javier Bertucci anunció este lunes que competirá, una vez más, por la Presidencia del país, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año, aún sin una fecha definida.

En la red social X, Bertucci, de 54 años, señaló que la candidatura fue propuesta por su partido, El Cambio, la cual aceptó con un «profundo compromiso y un gran respeto por este valiente y sufrido pueblo de Venezuela».

«Seré el candidato de los que no comen, seré el candidato de los niños que no van a la escuela, seré el candidato de las madres que luchan para darles un hogar a sus hijos, seré el candidato de los pensionados y jubilados que subsisten y sobreviven, de los educadores, que hoy solamente reciben algo mísero que no les permite comer», expresó en un vídeo que compartió en X.

Sin embargo, expresó su disposición a «declinar» en favor de un «candidato de oposición que pueda lograr los objetivos», al que también brindará su apoyo a través de «todas las estructuras y la fuerza» de su partido, que estará «al servicio» de ese aspirante, según una nota de prensa difundida por su equipo de comunicaciones.

Entretanto, anunció que recorrerá el país para levantar la esperanza de que vienen días mejores para Venezuela.

Bertucci compitió en las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, cuando el mandatario Nicolás Maduro fue reelegido para otro período de seis años, mientras que el hoy parlamentario fue el tercer candidato con más votos, al recibir el 10,82 % del total, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

EFE