¡INUSUAL! Una mujer pasea a su cachorro león por las calles de Tailandia (VIDEO)

Una mujer llamada podría enfrentarse a la cárcel o a una multa de unos 1.400 dólares en Tailandia por dar un paseo a su cachorro de león en un coche de lujo en la turística ciudad de Pattaya, informa Thai PBS World.

La atención de las autoridades se vio atraída por un video que se hizo viral en redes sociales, en el que se ve al felino atado con un collar sentado en el asiento trasero de un Bentley descapotable, que estaba conducido por un amigo indio de la mujer. En las imágenes, el animal aparece tranquilo observando a su alrededor, mientras otros conductores y motoristas pasan a su lado y miran al peculiar pasajero.

Home-slice rolling down soi 5 with a lion cub in the back of his Bentley- Pattaya pic.twitter.com/PO2as32QWO