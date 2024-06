“Intensamente 2” recauda $ 155 millones en su estreno en EE. UU.

Disney y Pixar recobraron vigor en la taquilla con el estreno de Intensamente 2, que debutó con aproximadamente 155 millones de dólares solo en Estados Unidos, situándose como el segundo estreno animado más grande de la historia.

Este estreno es el primer filme desde Barbie, de Warner Bros, en superar los 100 millones de dólares durante su primera semana, informó CNBC.

Con un impacto significativo en el ámbito global, se espera que la película recaude 295 millones de dólares en su primer fin de semana, demostrando un fuerte retorno de Disney y Pixar al mercado cinematográfico tras las dificultades postpandemia.

Disney no clasifica su remake de 2019 de El Rey León, que generó 191,7 millones de dólares durante su debut, como una película de animación.

El éxito de Intensamente 2 marca una recuperación esperanzadora para Pixar y Walt Disney Animation, que hasta ahora habían enfrentado dificultades para atraer al público de vuelta a los cines después de optar por lanzar varias películas directamente en Disney+.

El analista sénior de medios de Comscore, Paul Dergarabedian, aseguró al ser consultado por CNBC que este éxito es “una clara victoria para los cines” y “una victoria aún mayor para Pixar,” reflejando la importancia de este estreno en un año complicado para la industria cinematográfica, que ha visto una disminución del 26 % en ventas de boletos comparado con 2023, y una caída del 42 % respecto a 2019, según datos de Comscore.

La película es el quinto largometraje de Pixar en superar los 100 millones de dólares durante su debut en América del Norte y el segundo estreno más grande del estudio, solo superado por Los Increíbles 2 de 2018, que alcanzó los 182,6 millones de dólares.

Sus cifras sugieren que alrededor de 12 millones de personas acudieron a los cines, según datos de EntTelligence.

El regreso a la pantalla grande de Disney y Pixar también aliviana las preocupaciones sobre la percibida pérdida de poder comercial de la compañía. “Este potente debut de Intensamente 2 es un soplo de aire fresco”, comentó Shawn Robbins, fundador y propietario de Box Office Theory a CNBC. Durante la pandemia, el lanzamiento de películas directamente en plataformas de streaming y el enfoque en temas sociales habían afectado a la marca.

El rendimiento de Intensamente 2 es relevante no solo para este año, sino para la industria en general. Películas como Dune: Part Two, Godzilla x Kong: The New Empire y Kung Fu Panda 4 han contribuido a la taquilla de 2024, aunque con lanzamientos inconsistentes en número y recaudación.

La ausencia de una película del Universo Cinematográfico de Marvel en el inicio del verano, por primera vez desde 2009, ha tenido efectos significativos.

En su lugar, este año se destacó el estreno de The Fall Guy de Universal, que solo logró 28 millones de dólares.

Robbins añade que este éxito no disipa todos los temores respecto a los cambios en el comportamiento de los consumidores, “pero debería frenar a aquellos que creen que Disney o Pixar han perdido su capacidad comercial”. A medida que el año avanza, se anticipan más estrenos significativos como Deadpool y Wolverine en julio, que se espera que tenga un fuerte comienzo, seguido de Beetlejuice 2 en septiembre y Joker: Folie a Deux en octubre, entre otros.

Infobae