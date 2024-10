Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023, quiere convertirse en la primera Miss Universo mamá

A los 11 años de edad supo que quería ser miss. Todo ocurrió cuando vio a las candidatas desfilar en una edición del Miss Venezuela: pensó que eran ángeles. Y cuando su madre le explicó que eran reinas de belleza decidió que quería ser como ellas. Desde entonces se trazó una meta: Ileana Márquez Pedroza participaría en el concurso de belleza más importante del país.

Y a pesar de que por momentos pensó que no lo lograría, nunca dejó de lado su intención de coronarse como la mujer más bella de Venezuela. Nacida en Valencia, estado Carabobo, la soberana de la belleza nacional hizo historia el año pasado cuando se convirtió en la primera madre en ganar el Miss Venezuela. Lo hizo en una edición que, asegura, fue mágica.

Reconoce que ser madre muy joven la cambió como persona al tener que enfrentarse con los estándares de una sociedad en la cual sentía que no encajaba. Sin embargo, maduró, estudió, trabajó y siguió adelante. Al hablar de su hija Guadalupe lo hace con orgullo.

Educadora, a los 28 años de edad tiene claro que quiere regalarle a Venezuela la octava corona universal. «Estoy muy comprometida con dar lo mejor de mí para representar a todos los venezolanos en el escenario y poder traer esa corona«, expresó Márquez.

Quiere que los venezolanos recuerden su reinado como el de una mujer que nunca desistió de sus sueños y que llegó adonde quiso. Eso es lo que desea transmitir: ser un ejemplo y una inspiración para que otros jóvenes también cumplan sus metas.

Con ese mensaje, Ileana Márquez Pedroza buscará coronarse Miss Universo 2024 en la 73ª edición del Miss Universo, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México de la capital mexicana el 16 de noviembre. En esta ocasión, el certamen tiene mayor interés para el país ya que Osmel Sousa, quien fuera presidente de la Organización Miss Venezuela, se estrena como asesor principal de la Organización Miss Universe.

Sousa expresó recientemente que Ileana Márquez tiene todo para clasificar entre las finalistas del Miss Universo. Los comentarios del expresidente del Miss Venezuela son un halago, dijo. Sin embargo, también le hacen enfocarse más en realizar un buen trabajo. «Por el señor Osmel siento un gran respeto. Además de que es un ícono en Venezuela por su larga trayectoria en los concursos de belleza».

—Después de un año de coronarse Miss Venezuela, ¿cómo describiría su preparación? ¿Qué ha cambiado en usted?—

Teniendo un año de preparación, la Ileana candidata no es la misma que la Ileana que soy hoy. Me siento mucha más preparada y tengo herramientas que puedo aprovechar no solo en el Miss Universo sino también en la vida cotidiana. En los cambios, por ejemplo, la rutina no ha sido fácil. Sin embargo, cuando te adaptas sabes que puedes con eso y mucho más. Eso es una ventaja que voy a llevar al Miss Universo porque sabemos que las actividades comienzan muy temprano y cuando tienes eso adaptado, tu rutina no cambia sino que continúa solo que en otro país (risas).

—¿Cuántas maletas lleva? ¿Quiénes serán los diseñadores de su traje típico y en la noche final?

—Llevaré entre siete y ocho maletas, incluyendo la del traje típico. El traje típico ya tiene fotos oficiales y video que van a salir muy pronto en las plataformas del Miss Venezuela. El traje típico está inspirado en un regalo que me hizo un seguidor en febrero, un dibujo precioso. Tiene que ver con el estado que representé. Sé que se van a conectar con el personaje como lo hice yo. Tiene muchas cosas de Ileana y de la cultura venezolana y sé que les va a encantar. Y sobre el traje de la noche final, tengo varias propuestas de varios diseñadores, pero el principal es de Nidal Nouaihed, quien ya me tiene unas creaciones preparadas. También hay una propuesta de los hermanos Koii, así que cualquier cosa puede pasar.

