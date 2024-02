Iglesia repudia video «exhibicionista» grabado frente a la Basílica

Como un acto penoso, irrespetuoso y exhibicionista calificó el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Nedward Andrade, el video que grabó el creador de contenido, Marcos Caraballo, conocido en redes sociales como “Papá Unicornio”.

El audiovisual que repudia la iglesia zuliana fue hecho frente al templo mariano, con algunas tomas en la plaza del monumento chiquinquireño. Caraballo posó vestido como un ángel blanco, con ropa interior traslúcida, lo que causó malestar entre los feligreses y la autoridad del templo.

«Repudiamos este tipo de actividad que afectan el decoro y la buena moral para todos y especialmente para nuestros niños, esto afecta para nosotros los zulianos ese acervo de religiosidad, de pureza (…) Ya eso es exhibicionismo, es una actitud que somete al escarnio de la buena moral, por la manera como está vestido», dijo el religioso, según recoge el portal web Foco Informativo. Andrade resaltó que desconoce cuándo y a qué hora se grabó el material. Sin embargo, presume que fue en horario donde hay poca afluencia de visitantes y trabajadores de la Basílica.

Manifestó que en otras oportunidades le solicitaron permiso para realizar actividades de menos “calaña” que esta y “hemos dicho que no, pero esta situación se escapa de la mano porque no sabe en qué horario harían el audiovisual, nunca fue reportado por nadie hasta que vieron la publicación”, publicó el portal web.

El párroco adelantó que pedirá a las autoridades locales que refuercen la seguridad en la zona para evitar este tipo de actos que atentan contra la moral.

Molestia en Instagram

Tras la publicación del audiovisual, las reacciones en contra de Caraballo no se hicieron esperar.

“Dios, qué desastre, prácticamente desnudo porque se le ve todo y lo peor es que niños ven eso, que falta de respeto. De verdad piensa primero antes de hacer las cosas. Cómo es posible que ni a los niños respeten. Si pides respeto comienza por darlo”, escribió una seguidora.

“Sabías perfectamente cuál sería la reacción de los marabinos que somos devotos a la Chinita pero querías dar de qué hablar como siempre y dices que fue con la mejor intención y en mi caso no es nada con la comunidad porque los amo pero esto no, no y no”, respondió otra usuaria de la red social.

«Qué clase de personas e inmoral eres mostrándote así frente al santuario de nuestra patrona, ten más respeto no por ti ya veo que no lo tienes si no por nuestra virgen y de verdad te lo digo las personas que piensas que estarte mostrando así frente de una iglesia está bien tienen el mismo problema mental que tú», manifestó una feligrés.

Tras la ola de comentario en su contra, Caraballo volvió a publicar una serie de fotografías, con una dedicatoria: “Los bendigo, “MARACAIBO NECESITA AVANZAR” esto es arte y todo el que quiera hacer el mal en contra nuestra le respondemos con amor y arte como siempre hemos sabido. Ser libre y expresar lo que somos no es un delito! La homofobia y el tercermundismo si, y es a lo que me he tenido que enfrentar siempre… por haber nacido en un pueblo, en los Estados Unidos o un lugar más avanzado en conciencia y educación, esto no hubiera sido un escándalo, pero cómo estoy en Venezuela es más complicado. Gracias a todos los que han sido parte de esto que estoy creando y miran con ojos de amor y admiración a mi talento. Los amo Unicornios y aquí vamos firme contra todos porque ser libres y felices molesta a los frustrados. Vivan y tomen el ejemplo de ser. PD: mi contenido no es para menores, padres atentos a lo que miran sus bebis. Yo soy un artista y esto es profundo para quienes solo viven del día a día y bajo la cotidianidad. Deja vivir y guárdate tu moral en el …”.

